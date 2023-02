Jean-Philippe Wauthier a une Communauto qui bloque sa ruelle et heureusement, grâce à Twitter, ça va se régler

L’animateur de La journée (est encore jeune) a un problème de taille.

Jean-Philippe Wauthier a encore des problèmes avec sa ruelle.



On dit «encore» parce qu’il y a à peine 5 ans, presque jour pour jour, un homme circulant dans la ruelle derrière chez lui était venu laisser un petit cadeau malodorant dans son stationnement: un tas de marde.

On ne sait pas si l’animateur habite toujours au même endroit, mais cette fois-ci, c’est une Communauto qui est la cause de ces soucis.

En fait, il y a une Communauto qui bloque sa ruelle depuis 5 jours.

Sur Twitter, Wauthier a interpellé l’entreprise d’autopartage par un retentissant «Yo Communauto».

Yo @Communauto y’a ti des chances que vous veniez ramasser votre voiture qui bloque notre ruelle depuis 5 jours ou c’est chill jusqu’au printemps? pic.twitter.com/0qHFBo47Ue — jpwauthier (@jpwauthier) February 2, 2023

«Y’a ti des chances que vous veniez ramasser votre voiture qui bloque notre ruelle depuis 5 jours ou c’est chill jusqu’au printemps?» a demandé avec humour celui qui est la barre de l’émission Bonsoir bonsoir les soirs d’été.



Eh bien, croyez-le ou non, mais Communauto a réagi assez promptement à la requête de Wauthier et non, ce n’était pas pour dire «c’est chill jusqu’au printemps».

Dans l’heure qui a suivi, la firme de partage de véhicules a répondu «Bonjour! Veuillez nous communiquer le numéro de véhicule ou la plaque d'immatriculation et nous ferons le suivi nécessaire».

Bonjour! Veuillez nous communiquer le numéro de véhicule ou la plaque d'immatriculation et nous ferons le suivi nécessaire. — Communauto (@Communauto) February 2, 2023

On souhaite à Jean-Philippe que ses efforts aient porté fruit et qu’il puisse rapidement aller se stationner dans son entrée où, jadis, quelqu’un s’était soulagé de la manière numéro 2.



Sinon, il risque de trouver que la semaine est (encore) longue.

