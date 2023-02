La page Spotted: UQÀM publie des «memes boomers un peu wack» et internet est confus

Il y a de l’activité inhabituelle sur la page Facebook Spotted: UQÀM. Des mèmes à l’humour douteux ont été partagés récemment, poussant certains habitués de la page à la quitter. Est-ce le fruit d’un pirate informatique? On fait le point.

• À lire aussi: Est-ce qu’il y a des rats parce que Montréal est sale? Un exterminateur répond à nos questions

• À lire aussi: Hélène Boudreau perd son compte Instagram

Jusqu’au 26 janvier dernier, tout était normal sur la page Facebook qui compte 9500 abonnés, où des étudiants posent et répondent généralement à des questions en lien à leur université.

Dès le lendemain, c’est-à-dire le 27 janvier 2023, le vent a toutefois changé, alors qu’ont été publiés des mèmes «de boomers», comme l’ont remarqué certains membres de la page.

PHOTO Capture d'écran tirée de la page Facebook Spotted: UQÀM

PHOTO Capture d'écran tirée de la page Facebook Spotted: UQÀM

PHOTO Capture d'écran tirée de la page Facebook Spotted: UQÀM

«Memes mainstreams de matante.com»

Rapidement, de nombreuses personnes se sont indignées de la tournure des évènements.

PHOTO Capture d'écran tirée de la page Facebook Spotted: UQÀM

«Sérieux, je ne suis pas contre une petite joke de temps en temps, mais c’est supposé être un lieu où on demande de l’aide et où on aide les autres. On ne peut pas prendre connaissance des problèmes des autres si on se fait noyer comme ça par autant de jokes», s’est insurgée une internaute.

Un internaute est allé jusqu’à signaler la page au service des communications de l’UQAM.

PHOTO Capture d'écran tirée de la page Facebook Spotted: UQÀM

«Je dis ça, je dis rien, mais si on s’abonne à Spotted: UQÀM, c’est pas pour voir des mèmes mainstream de matante.com, mais pour voir du contenu en lien avec l’UQÀM», écrit un étudiant.

D’autres ont tout simplement décidé de se désabonner de Spotted: UQÀM.

PHOTO Capture d'écran tirée de la page Facebook Spotted: UQÀM

PHOTO Capture d'écran tirée de la page Facebook Spotted: UQÀM

La page Spotted: UdeM a elle aussi été victime d’une attaque de mèmes sans précédent. Ce sont d’ailleurs exactement les mêmes mèmes qui se retrouvent sur les deux comptes.

Une bouée de sauvetage

Si les abonnés de Spotted: UQÀM en ont marre des mèmes, une seconde option s’offre à eux: la page Spotted UQÀM.

«Bienvenue sur une page Spotted UQÀM qui ne publiera pas de memes boomers un peu wack», a écrit l’administrateur de la page qui existe depuis 2021 et qui compte 178 mentions «J’aime».

Quant aux étudiants de l’UdeM, ils peuvent se tourner vers la page Spotted: UDEM, qui se différencie avec sa photo de profil où l’on peut lire «Le vrai spotted».

Au moment de lancer la page, les administrateurs de la nouvelle page ont publié un ultime mème.

Selon une publication datant du 30 janvier dernier, les personnes qui entretiennent le nouveau compte affirment qu’elles ne peuvent «malheureusement» rien faire pour récupérer l’ancienne page.

«On pense que le proprio a tout simplement vendu la page pour encaisser quelques dollars et end of story, peut-on lire. On a pas plus de réponses que vous.»

À voir aussi: