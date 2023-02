Vanilla Ice affirme que Madonna l'a demandé en mariage... et il n'a pas apprécié!

Lors d'une entrevue accordée mardi à Jenny Hutt du podcast Just Jenny, le musicien, dont le vrai nom est Robert Van Winkle, est revenu sur sa relation de huit mois avec Madonna entre 1991 et 1992.

«Elle m'a même demandé en mariage, a-t-il affirmé. Je veux dire que les choses allaient tellement vite et c'était fou.»

Il a poursuivi: «Je me suis dit: "Quoi? Je pensais que c'était au gars de faire ça". Je lui ai répondu: "Qu'est-ce que tu veux dire? Attends une minute, c'est trop rapide. Je viens juste de commencer et je suis bien trop jeune pour ça".»

L'interprète d'Ice Ice Baby a expliqué que Madonna et lui se sont rencontrés pour la première fois au début des années 90 lorsqu'elle a assisté à l'un de ses concerts à New York.

Bien qu'il ait été ravi de la voir «danser comme une folle» dans le public, il s'est senti intimidé par son statut de célébrité.

À l'époque, il avait une vingtaine d'années et commençait tout juste à devenir connu, tandis que Madonna avait une trentaine d'années.

«Je me souviens qu'elle est revenue dans la loge et qu'elle m'a salué. Elle m'a lancé un regard sexy et je me suis dit... "Je dois me tromper"», a-t-il révélé.

Malgré l'attention mondiale, Vanilla Ice a déclaré que Madonna et lui avaient une relation aussi normale que possible en privé.

Cependant, leur couple s'est détérioré après la publication du livre de Madonna, Sex, en 1992, qui contenait des images osées du chanteur, bien qu'il n'ait pas consenti à y figurer.

«Je sortais avec elle à cette époque, je n'avais aucune idée de l'existence d'un livre sur le sexe, je faisais mon propre truc, se souvient-il. J'ai dit: "Comment as-tu pu me faire ça? Et pourquoi m'as-tu fait ça?" J'aurais pu la poursuivre en justice. Je ne voulais pas. Je me disais: "Je n'ai pas besoin de cette controverse. Laissons tomber, tu fais ton chemin, je fais le mien."»

