Mélissa Bédard et Christine Morency victimes d'un accident de la route cette semaine

Les intempéries de cette semaine n’ont pas aidé les usagers des routes du Québec et deux vedettes québécoises l’ont appris à leurs dépens. En l’espace de quelques jours, Mélissa Bédard et Christine Morency ont toutes les deux été victimes d’un accident de la route.

Rassurez-vous, personne n’est blessé.

Tout d’abord, la chanteuse qui vient tout juste de sortir un album, Mélissa Bédard, était avec son amie dans son véhicule lorsqu’un autre automobiliste les a coupé de façon «très agressive», selon elles.

Elle a partagé une publication sur Facebook, où on peut voir les dégâts sur son auto, accompagnée d’un message pour rassurer les gens et les sensibiliser.

«Un beau gros trois jours qui se termine pour moi . Je suis vraiment choyée. La vie est belle les amis et si elle ne l’est pas aujourd’hui il faut tout faire pour qu’elle le soit demain. Je me suis posé beaucoup de questions depuis hier alors je réponds ici une fois . Hier matin mon amie Julie et moi avons eu un accident de voiture ! Heureusement, la voiture a amortie le choc et ni julie, ni moi sommes blessées. Des larmes et des petites courbatures mais nous allons bien. À la personne qui nous a coupé d’une façon très agressive et qui est partie : Julie et moi avons une famille , des enfants et nous sommes importantes pour plein de gens alors la prochaine fois pensez à ça ! Je vous aime et j’ai hâte de vous revoir le 3-4 février au casino de Montréal La vie est belle, gang », a écrit la chanteuse.

Mélissa Bédard n’est pas la seule vedette à avoir été victime d’un accident de la route cette semaine.

L’humoriste Christine Morency s’est frottée aux vents de jeudi soir et a fait une sortie de route sur l’autoroute 20.

Capture d'écran Instagram Christine Morency

«Ça fait 1 h 30 que j'attends un towing parce que y faisait tellement laitte que j'ai pogné le champ sûa 20», a-t-elle écrit.

«Y'a un camion qui sécurise ma voiture. (MERCI QUI QUE TU SOIS) Patience et prudence, les p'tits chums ! », a poursuivi Christine.

Capture d'écran Christine Morency Instagram

«Je vais bien ! Je suis pas blessée ! (mon auto non plus). Pis j'ai une vue maaaaagnifique sur le camping Ste Madeleine», a-t-elle ajouté.

Elle a fait preuve de beaucoup de patience puisque la remorqueuse a pris plus de 2h30 avant d’arriver sur place.

«2 h 30 d'attente de towing. Cette story est un appel à l'aide».

Capture d'écran Instagram Christine Morency

Soyez prudent sur les routes!

