Benoît Gagnon revient sur les circonstances qui ont mené à son départ de Salut Bonjour

Dimanche soir, lors de son passage à La vraie nature, accompagné de Roxane Bruneau et de la femme d’affaires Danièle Henkel, Benoît Gagnon a fait de touchantes confidences à propos de sa carrière.

C’est lors d’un segment capté au salon du chaleureux chalet de l’animateur et producteur Jean-Philippe Dion que Benoît Gagnon s’est ouvert, pour la première fois depuis plusieurs années, sur son départ de l’émission Salut Bonjour. Avant de fondre en larmes, il a confié que cela avait été un deuil énormément difficile à faire.

«Je me suis jamais ennuyé de l’horaire, mais de la gang... c’est ça qui m’a manqué le plus», expliquait-il, la gorge nouée par l’émotion.

«Je me rappelle avoir un appel, puis on m'a dit qu’on veut me voir "en haut". [...] Ç’a duré 5 minutes; on m'a dit "comment tu vas?" J'ai dit "je suis fatigué", puis ç’a été; "on arrête-tu?" Puis j’ai dit "oui". Ça s'est fini comme ça», racontait-il, visiblement très ému.

Par la suite, Jean-Philippe Dion a demandé à celui qui a récemment participé à la troisième saison de Big Brother Célébrités si les rumeurs qui circulaient l’époque à propos de son mode de vie plutôt festif étaient la cause de la fin de son mandat à la barre de Salut Bonjour.

«Les rumeurs [...] à cette époque-là, c'était que tu faisais le party que tu rentrais le matin un peu éméché, et même des fois tu rentrais un peu en retard [...] tu étais solidement sur le party.»

Avec une belle humilité, l’animateur de radio n’a pas voulu mentir sur le sujet et a avoué qu’il aimait faire la fête, mais qu’il avait toujours été professionnel et que ce n’était pas la cause de son départ de l’émission matinale.

Même s’il est reconnaissant de ne jamais avoir «manqué de job», Benoît Gagnon a avoué avoir failli se retrouver à la barre d’une émission de grande envergure qui débarquera prochainement à l’antenne de Noovo, mais que finalement le poste a été confié à quelqu’un d’autre.

«J'étais l’un des finalistes pour [animer] Survivor, a-t-il lancé. Que j’aurais aimé faire. J'ai vécu Survivor dans ma tête pendant quelques mois, parce que j'étais convaincu que j'allais l’avoir [...] Dans ma tête, j’étais le casting [...] j'ai tout fait ce que j'avais à faire; je me suis préparé. C'est pas moi qui l'ai eu finalement.»

Rappelons que celui qui animera l’émission de télé-réalité qui promet beaucoup de sensations fortes et d’aventure est Patrice Bélanger.

Quand Jean-Philippe lui a demandé sa réaction quand il a appris la nouvelle, le père de famille n’a pas fait attendre sa réponse:

«En toute franchise; super content pour lui [Patrice Bélanger], crissement déçu pour moi.»

Benoît Gagnon a également avoué avoir vécu cette déception de façon assez douloureuse:

«Oh mon Dieu! La shot la plus dure depuis la fin de Salut Bonjour, ç’a été ça», s’est-il exclamé, sans aucune hésitation.

