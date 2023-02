Revoyez la performance de la jeune Sophie qui a offert le moment le plus touchant de La Voix en chantant «L'oiseau»

Vient-on d'assister au moment le plus marquant de la neuvième saison de La Voix?

À 17 ans, Sophie Grenier fait partie de ces artistes qui ont déjà leur propre univers et dimanche soir, les quatre coachs ont eu un coup de cœur pour elle.

Avec une relecture très personnelle de la célèbre chanson L’oiseau, popularisée au début des années 1970 par René Simard, Sophie Grenier a fait tourner toutes les chaises. Revoyez sa prestation dans l'extrait ci-haut.

«C’est une chanson que j’écoute depuis que je suis jeune, mon père la faisait jouer souvent. Je voulais la faire découvrir aux plus jeunes, et redécouvrir aux autres. C’est un texte qui raconte le départ d’un oiseau et on espère qu’il va revenir, ça me touche personnellement. J’ai deux parents militaires. Plus jeune, il y avait souvent un seul parent à la maison, le message de la chanson me parle vraiment beaucoup.»

Le plus étonnant est qu’elle ait réussi à la transformer sans la dénaturer, en rendant même son propos encore plus percutant. «C’est tellement touchant pour moi que je voulais la ralentir pour lui donner plus de poids, a-t-elle expliqué en entrevue. Je suis contente d’avoir été capable de la rendre mienne. J’essaie toujours de m’approprier les chansons que je chante.»

Un univers personnel

Derrière une image candide et gênée, Sophie Grenier a du caractère et elle sait ce qu’elle veut. «Quand j’ai commencé à chanter, je me suis dit que j’allais faire tous les concours que je pouvais pour prendre de l’expérience. Le commentaire qui revenait toujours était que je ne chantais pas assez haut et que je ne faisais pas assez de fioritures. Mais je n’ai pas la même vision, je pense que l’émotion est plus importante pour un artiste. C’est à partir de ce moment-là que j’ai décidé de transformer les chansons, de leur donner une image unique.»

Auteure-compositrice-interprète, elle a sorti un premier EP en janvier dernier, Escape, disponible sur les plateformes d’écoute. Et même si ce premier effort est en anglais, c’est d’abord en français qu’elle souhaite s’exprimer. «Je participe à La Voix pour l’expérience, mais surtout parce que c’est en français, une langue que j’adore et qui est importante pour moi.»

Un choix surprenant

Actuellement en 12e année (dernière année du secondaire en Ontario), la jeune fille n’a pas longtemps hésité avant de choisir son coach. «Mario Pelchat a été très convaincant dans ses commentaires. Son message m’a beaucoup touchée, et je dois dire que c’était un de mes premiers choix. Il a un tel vécu artistique que je savais que j’allais apprendre davantage sur moi-même et sur la musique avec lui.»

Et lorsque Mario s’est ensuite approché d’elle pour chanter un petit bout de sa chanson, sa surprise était totale. «Je ne m’attendais pas à ça. Je me considère juste chanceuse d’avoir pu chanter avec Mario. J’ai pleuré dans l’auto après.»

