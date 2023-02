Voici quand seront diffusés les nouveaux épisodes d'Un gars, une fille

On connaît enfin la date du dévoilement des épisodes de la nouvelle mouture d'Un gars, une fille, et ça va arriver plus tôt qu'on le pensait.

Rappelons que c'est en septembre dernier qu'on apprenait que la mythique émission allait être de retour avec de nouveaux épisodes. Vingt-cinq ans plus tard, Guy A Lepage et Sylvie Léonard reprendront leurs rôles, et leurs personnages devront réapprendre à vivre à deux, alors que leurs enfants auront quitté le nid familial.

En plus de Guy et Sylvie, plusieurs autres comédiens de la première mouture seront de retour, comme Martin Petit, Élise Guilbault, Pierre Lebeau, Mahée Paiement, Daniel Brière, Louise Richer ainsi que Geneviève Brouillette.

Si on savait que les épisodes allaient être déposés sur l'extra de Tou.tv en 2023, voilà qu'on apprend qu'on n'aura pas à attendre trop longtemps.



En effet, Radio-Canada a dévoilé que c'est le 9 mars que les téléspectateurs pourront renouer avec un des couples chouchous du petit écran québécois.

D'ailleurs, une soirée spéciale aura lieu, le 23 février prochain, dans le but de souligner ce 25e anniversaire. Du côté de la Cinémathèque québécoise, Sébastien Diaz et Catherine Beauchamp seront à la barre de cet événement où les membres de la distribution seront présents. Le public sur place aura droit à des entrevues, des relectures de scènes mythiques et des extraits exclusifs.



