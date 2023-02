Mariana Mazza explique pourquoi elle s’est mise en bobettes au show des Cowboys fringants

On avait tous plus ou moins compris pourquoi Mariana Mazza était montée sur scène pour danser en sous-vêtement au spectacle des Cowboys fringants au Centre Bell le 6 janvier dernier. On a maintenant une explication.

Au cas où vous auriez besoin d’un petit rappel, voici de quoi on parle:

Alors que plusieurs ont trouvé ça hilarant, d’autres y ont plutôt vu un gros manque de respect.

L'humoriste était de passage à l'émission On va se le dire, animée par Sébastien Diaz, et est revenue sur son geste controversé.

«J’avais déjà chanté Marine Marchande avec les Cowboys à la Saint-Jean de Repentigny, on avait adoré l’expérience. [...] Y vont au Centre Bell alors j’ai appelé Marie-Annick, qui est la capitaine des Cowboys fringants, et je lui ai dit que j’étais en spectacle à Brossard [...] et que je pourrais venir chanter Marine Marchande avec eux et elle me dit pas de problème [...].», a-t-elle expliqué.

Mariana Mazza raconte qu’elle s’est finalement rendu sur scène et vers la fin de la chanson, ses pantalons ont commencé à lui faire faux bon.

«Pendant que je suis en train de sauter, mes pantalons descendent aux genoux et je n’étais plus capable de chanter sans avoir l’air d’un clown. [...] je me suis dit que c’était le personnage, alors je les ai descendus. Jamais dans ma carrière j’ai entendu une foule crier autant», a raconté l’humoriste.

Malgré toute la controverse, Mariana Mazza ne regrette rien de cette expérience.

«Je suis sortie de là et je me suis dit que c’était le plus beau jour de ma vie. [...] si c’était à refaire, je le ferais nue» a conclu celle qui n’a jamais eu peur du malaise.

