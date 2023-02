Un parfum à fragrance de WD-40 est enfin commercialisé

Un collectif artistique new-yorkais a réalisé le rêve olfactif de nombreux amateurs d’odeurs curieuses.

En effet, les artistes réunis sous le vocable de MSCHF ont créé une eau de Cologne dont la fragrance est inspirée par le fameux lubrifiant en aérosol de marque WD-40.

Mise au point en 1953, l’huile pénétrante pulvérisée a de nombreux usages reliés au nettoyage, à la lubrification et à la protection contre la corrosion.

Elle a, de plus, une odeur particulière et facilement identifiable.

Image MSCHF



On ne la qualifierait pas de «bonne odeur», mais qui sommes-nous pour juger du nez des gens?



C’est sûr que des gens trouvent que ça sent bon... et c’est sans doute pourquoi les créateurs de MSCHF ont eu l’idée d’en faire un parfum.

Sobrement baptisée Smells Like WD-40, l’eau de Cologne se détaille au prix de 44 dollars américains la canette, mais est actuellement en rupture de stock, ce qui signifie sans doute qu’il y a plus de gens qui veulent sentir (ou puer) le WD-40 que l’on croit.



Par le passé, le collectif MSCHF avait aussi suscité l’attention des médias en inventant un faux-restaurant permettant de faire des donations politiques en utilisant un compte de dépenses corporatif, en mettant au point un jeu pour cellulaires où il faut garder son doigt sur l’écran le plus longtemps possible, et surtout, en collaborant avec Lil Nas X pour ses chaussures infusées de sang.

