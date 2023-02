Andrée Watters s'ouvre pour une rare fois sur la différence d’âge entre son conjoint Sylvain Cossette et elle

Jeudi soir, en entrevue avec Gildor Roy, dans le cadre de La Tour, Andrée Watters a fait de rares confessions sur sa relation amoureuse avec Sylvain Cossette, qui est de 20 ans son aîné.

Celle qui chantait Si exceptionnelle, et qui pratique maintenant la profession de directrice de production et d’agente de spectacles pour son conjoint, a abordé le processus anxiogène et très lourd qu’elle a dû traverser au moment d’annoncer aux médias sa relation amoureuse avec Sylvain Cossette, il y a 15 ans.

Capture d'écran via La Tour.

La chanteuse a confié qu’elle appréhendait le jugement de la part du public, mais qu’elle était particulièrement anxieuse de faire l’annonce à sa famille :

«Annoncer que mon amoureux est un gars qui a 20 ans de plus que moi, qu’il a une vie de plus que moi... L’annoncer à ma famille, ç’a été dur», a-t-elle admis.

«On savait qu'on allait s'exposer aux jugements; on est deux personnes connues, on a une vie d'avant [...] ça a été vraiment un gros move de faire ça, mais t’sais, ça fait 15 ans cette année qu’on est ensemble, on le savait nous qu’on le faisait par amour», a-t-elle ajouté.

Capture d'écran via La Tour.

Elle s’est également ouverte, pour la première fois, sur son rôle de grand-mère: «Je suis une mamie [...] C’est le beau rôle [...] Si tu m’avais dit il y a 40 ans que j’allais être grand-mère par association, je n’aurais pas pensé ça, mais c’est mon destin», a-t-elle lancé, tout sourire, en faisant référence à la fille de Sylvain Cossette, Beth Cossette qui est enceinte de son deuxième enfant.

Gildor Roy a éventuellement demandé à Andrée Watters s’il pouvait lui poser une question qu’il jugeait de très personnelle: «Est-ce que je peux te poser une question vraiment personnelle? T'es pas obligé de répondre, tu sais. Un moment donné, Sylvain va avoir 85 ans [...] et toi, tu vas avoir 65, puis là, tu vas peut-être [devoir] t'en occuper...»

Si Gildor était timide lors de sa demande, Andrée, elle, était confiante et prête à répondre: «C’est sûr [...], mais en même temps, on ne va pas s'empêcher de vivre toutes les belles années qu'on a en se disant « ouais à un moment donné je vais être vieux; il va falloir que tu t'occupes de moi ».

Capture d'écran via La Tour.

«On vit au jour le jour, on profite de la vie, puis quand ça arrivera, si ça arrive, hein, parce qu'on ne le sait pas là, mais il peut m'arriver n'importe quoi bien avant [...] On ne pense pas à ça, on profite de la vie, puis écoute, on s'occupera des problèmes quand ils seront là», a-t-elle conclu.

