La MRC de La Vallée-du-Richelieu veut embaucher un sorcier

Un municipalité régionale de comté de la Montérégie a publié une offre d’emploi intrigante.

La MRC de La Vallée-du-Richelieu a en effet affiché un poste contractuel de sorcier(-ière).

Vous avez bien lu.

L’organisme qui chapeaute des municipalités telles que Beloeil, Chambly et Carignan «cherche une personne aux qualités exceptionnelles pour diriger la création d’un égrégore régional et magique qui donnera vie aux entités gardiennes de son territoire.»



On ne sait pas ce que ça veut dire, mais on sait que «la personne retenue exercera ses pouvoirs afin de mettre en lumière et d’entretenir la dimension surnaturelle de la MRCVR.»

Parmi les responsabilités qui incomberont à la personne choisie, on note «Constituer des cercles et espaces sécuritaires pour élever le taux vibratoire de la MRCVR», «Entretenir des portails interdimensionnels favorisant le développement local» et «Tenir à jour les données statistiques concernant toute perturbation aux champs énergétiques de la MRCVR».



À ce stade-ci, on suppose que c’est une blague, mais on n’est pas trop sûrs de comprendre dans quel contexte.



Si vous souhaitez poser votre candidature sur le poste de sorcier ou sorcière, sachez que vous devez avoir les qualités suivantes: «Amour pour son prochain», «Initiative et don de voyance» et «Respect des étapes naturelles de la vie (Nécromancien(ne)s s’abstenir)».

Un article du Journal de Chambly nous en dit plus, sous la plume d’Annick Oligny.

On apprend entre autres que l’offre d’emploi est liée à un «projet culturel unique» nommé Animalis Encantus, et qu’on veut «générer un engouement pour ce personnage merveilleux qui sera révélé en mars».

C’est au mois d’octobre 2023 que le projet culminera lorsque le sorcier ou la sorcière effectuera treize performances surnaturelles.



Voilà qui est plus clair!



Bref, si vous êtes sorcier ou sorcière, et que vous convoitez cet emploi, cliquez ICI.

