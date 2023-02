On a classé 15 collations d’un party du Super Bowl de la meilleure à la pire

C’est dimanche soir qu’aura lieu la seule partie de football que vous regardez chaque année!

Le Super Bowl LVII, qui se tiendra à Glendale en Arizona, mettra aux prises les Chiefs de Kansas City et les Eagles de Philadelphie.

Rihanna se chargera de la portion intéressante, c’est-à-dire le spectacle de la mi-temps.

La table étant mise, ne reste plus qu’à déposer de délicieuses collations dessus.

Pour cela, le Sac de Chips est en mesure de vous aider.

Nos experts maison en alimentation de qualité se sont penchés sur le menu de la grande messe du football américain et ont classé, pour vous, 15 des aliments qu'on y retrouve le plus souvent dans l’ordre du meilleur au pire.

Ça commence par le meilleur!

Un baril de 5L Heineken

Contrairement aux Heineken en bouteille, le baril n’est pas transparent et ne laisse donc pas traverser la lumière. La bière dans le baril ne goûte donc pas l’esti de mouffette. On n’est pas sûrs que ce qu’on vient d’écrire est très scientifique, mais c’est ce que nos pères nous ont dit.

Des pogos

Ce qui est cool avec des pogos, c’est qu’après les avoir mangés, tu peux te construire une petite maison avec les bâtons si la joute est trop plate.

Des bâtonnets de mozzarella

C’est comme un Ficello frit que tu peux tremper dans la sauce à pizza.

Des doigts de poulet

Astuce de vie: si vous avez envie de manger des croquettes de poulet sans avoir l’air d’un gros bébé de 38 ans, mangez des doigts de poulet. En plus, vous pouvez vous empiffrer d’une belle variété de sauces.

Du chili con carne

Non seulement c’est délicieux, mais de plus, c’est lié au plus grand moment de télé de tous les temps: quand Kevin échappe son chili dans The Office.

De la pizza carrée

Si vous faites partie des malchanceux qui pognent un morceau de côté, vous avez l’impression de manger une pizza normale. Mais si vous pognez un morceau du milieu, vous avez la joie de n’avoir que de la garniture, sans croûte. C’est juste un peu plus salissant.

Des ailes de poulet plates

Collation la plus surestimée du Super Bowl, les ailes de poulet demeurent délicieuses, à la condition d’être plates, avec deux os parallèles, et d’être à saveur de Buffalo (et non pas de Teriyaki, de Miel & ail, ou toute autre vulgaire tentative).

Des nachos

Les nachos mériteraient un article à eux-seuls, tellement il y a de variantes possibles. Ils ne sont pas tous également bons (poulet, porc, boeuf, thon) et on peut avoir des doléances concernant les proportions parfois inadéquates de croustilles vs. garniture vs. fromage.

Des mini-burgers

On est officiellement rendus dans la moins bonne partie de ce Top. On sait pas pour vous, mais nous, quand on voit une grande assiette remplie de cheeseburgers, on se dit qu’on n’est pas Jughead dans Archie.

Des pretzels

Dans tout ce qui contient des pretzels (Party Mix, Méli-Mélo, Munchies), les pretzels sont l’affaire la plus dégueue. Notre ancien collègue André Péloquin dirait que ce sont les Ringolos, mais ce n’est pas pour rien que c’est notre ANCIEN collègue.

Des ailes de poulet rondes

Contrairement à leurs consoeurs plus maigrichonnes, les ailes avec un bout rond sont un amas de chair, de tendons, de nerfs et d’autres substances élastiques peu comestibles.

Du chou-fleur dans l'assiette de crudité

L’assiette de crudité en général n’a pas sa place dans un party du Super Bowl, mais le chou-fleur n’a sa place dans aucune assiette de crudité. Il se retrouve invariablement bruni, rejeté, et seul dans le plateau, entourant le bol de trempette aux trois-quarts vide.

De la guacamole

Dans un monde idéal, où la guacamole serait fabriquée juste avant que tu la manges, elle serait pas mal plus haute sur cette liste. Mais comme on le sait, elle est faite d’avance et traîne sur une table pendant de longues heures.

Du porc effiloché

Commes les ailes de poulet rondes, le porc effiloché est un ramassis de matériaux non-comestibles. Ne nous envoyez pas vos recettes en disant «Ouin, mais vous n’avez pas goûté le mien!». On ne va pas changer d’idée.

Des cupcakes décorés en petits ballons de football

Tout le monde sait que ces petits gâteaux seront mangés au bureau le lundi matin d'après le Super Bowl, parce qu’après s’être bourrés la face dans les nachos, les chips, les bâtonnets de fromage, les pogos et la bière trop mousseuse, personne n’a envie de manger des desserts trop sucrés. Désolés pour la personne qui a passé quatre heures à les décorer...

