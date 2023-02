L’actrice Mischa Barton a admis que, «pour le bienfait de sa carrière», son agent avait fait cette suggestion bouleversante, il y a de ça belle lurette.



À la suite des récentes rumeurs selon lesquelles Leonardo DiCaprio aurait (encore) jeté son dévolu sur une jeune femme de moins de 25 ans (dans le cas présent, Eden Polani), le site à potins PageSix a sorti des boules à mites une entrevue de 2005 dans laquelle Mischa Barton fait une révélation bouleversante.

• À lire aussi: Les rumeurs autour de la nouvelle blonde de 19 ans de Leo troublent le web

• À lire aussi: 16 acteurs que vous aimez mais dont vous ignorez peut-être le nom



À l’époque, la comédienne de The O.C. avait expliqué que son agent lui avait proposé d’aller au lit avec DiCaprio afin de faire avancer sa carrière.



Lors d’une séance photo se déroulant à Malibu en Californie, celle qui était alors âgée de 19 ans et son agent auraient croisé la vedette de Titanic.



«Vas-y! Va coucher avec lui», aurait dit son représentant à la femme maintenant âgée de 37 ans, selon ce qu’elle a indiqué à Harper’s & Queen en 2005.

• À lire aussi: Christian Bale dit que tous les rôles sont d'abord proposés à Leonardo DiCaprio



Il aurait de plus insisté en précisant que cela serait «pour le bienfait de sa carrière».



L’actrice avait expliqué au magazine qu’elle n’avait pas d’intérêt pour les hommes plus âgés.



«Leo n’a pas, genre, 30 ans?», avait-elle demandé, stupéfaite par leur 11 ans d’écart.



Au moment des faits allégués, Leo était depuis peu séparé de sa compagne des cinq années précédentes, Gisele Bündchen.



Au cours des 15 années suivantes, il allait multiplier les conquêtes de moins d’un quart de siècle, et ce, en dépit de son âge qui s’incrémente de 1 chaque fois que la Terre complète une révolution autour du Soleil à sa date de naissance, comme en fait foi ce tableau populaire sur les réseaux sociaux.

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s