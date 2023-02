Malgré son accouchement imminent, Lysandre Nadeau reçoit son prix au Gala InfluenceCréation

Jeudi soir se tenait la toute première édition du Gala InfluenceCréation, une soirée qui récompense les créateurs de contenu et influenceurs du Québec. Sans surprise, Lysandre Nadeau est repartie avec un trophée et ce, malgré son accouchement imminent.

Enceinte depuis maintenant près de 9 mois, Lysandre Nadeau n’était pas censée faire acte de présence au gala.

L’influenceuse a remporté le prix de l’«Instagrameuse de l’année» et a tout de même décidé de se présenter sur scène à la dernière minute.

«Après 13 ans à faire ça, tu te dis que les gens vont en revenir, mais non», a-t-elle déclaré, visiblement émue.

Lysandre Nadeau est la première récipiendaire de ce prix. Elle a devancé Phil Jones, Brendan Mikan, Audrey Rivet, Alicia Moffet et Qc Scoop dans sa catégorie.

Elle est aussi repartie avec un prix pour le podcast Sexe Oral, dans la catégorie «Balado de l’année».

Lysandre Nadeau cumule plus de 415k d’abonnés sur Instagram et est l’une des influenceuses les plus connues au Québec, grâce à son apparition à Big Brother Célébrités.

