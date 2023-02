Megan Fox publie des propos qui laissent croire que MGK l’aurait trompée, puis ferme son compte Instagram

Ce pourrait être la fin d'un des couples qui aura le plus fait jaser ces dernières années.

Dimanche, dans une publication Instagram, Megan Fox a laissé croire à de nombreux internautes que sa relation avec Machine Gun Kelly était terminée.

La comédienne a publié une photo d’elle-même dans un miroir. En légende, on peut lire: «You can taste the dishonesty / it’s all over your breath». Cette phrase est tirée de l’album Lemonade de Beyoncé, écrit par la diva après avoir appris que Jay-Z la trompait.

De plus, Fox a effacé toutes traces de MGK de ses médias sociaux, ce qui n’est jamais bon signe quand on est en couple avec quelqu’un.

La femme de 36 ans s’est aussi abonnée au compte d'Eminem, le célèbre ennemi de MGK, avec qui il est en brouille depuis bien longtemps.

Plus tard dans la journée, Fox a finalement effacé son compte Instagram, soulevant encore plus de questions quant à l’état de son couple.

Au moment de l’écriture de ces lignes, MGK n’a pas répondu. Dans son compte Instagram, rien ne semble avoir changé.

Alors, le couple controversé est-il encore ensemble ou s’agit-il d’une grande mise en scène pour faire jaser? Ce qu’il ne faut pas oublier, c’est qu’aujourd’hui, c’est le Super Bowl et que tout cela pourrait n'être qu'une combine.

À suivre.

