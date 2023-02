Un premier Tim Hortons ouvre au Pakistan et des gens font la file pendant des heures pour avoir du café et des beignes

Le restaurant fondé par un ancien joueur de hockey a ouvert sa première succursale au Pakistan, attirant une foule considérable.

Quelques mois après avoir ouvert ses premiers établissements en Inde, le géant canadien du café et des beignes Tim Hortons poursuit son expansion dans le sous-continent indien en ouvrant une première succursale au Pakistan.

• À lire aussi: Les Tim Hortons thaïlandais font des jaloux au Canada sur TikTok

• À lire aussi: Il y a maintenant deux Tim Hortons en Inde et leur menu est pas mal différent des nôtres

Situé dans la ville de Lahore, la deuxième plus peuplée du pays, le premier Tim Hortons du Pakistan est gigantesque, avec une surface de 8000 pieds carrés et suffisamment de places pour accueillir 150 clients.



Également doté d’un service au volant, le Tim Hortons de Lahore a attiré des centaines de clients dès sa première journée d’ouverture, générant la formation d’une longue file d’attente devant ses portes.



Selon des sources pakistanaises, le nouveau restaurant aurait même établi un record mondial, pour un Tim Hortons, des plus grosses ventes pour une journée d’ouverture.

• À lire aussi: Elle commande un bagel bien grillé au Tim Hortons et voici ce qu’elle a reçu

Pas étonnant quand on sait que des personnes étaient prêtes à attendre quatre, voire cinq heures pour goûter au café du Tim et, qui sait, peut-être mettre la main sur une roue de tracteur.

Toutefois, plusieurs résidents du secteur ne voyaient pas d’un très bon oeil le fait que certains de leurs concitoyens puissent se payer ce luxe, alors que d’autres crèvent de faim, selon ce que rapporte The Express Tribune.



Sur Twitter, quelqu’un a écrit qu’il ne comprenait pas que «les élites font la queue pour obtenir une tasse de thé alors que le pays traverse sa pire crise économique.»



D’autres ont partagé des images qui en disent long sur leur état d’esprit.

Two sides of Pakistan

Tim Hortons Flour pic.twitter.com/5ZeDpsOzi9 — Kinza Hashim💙 (@Iamkinza44) February 12, 2023

Tim hortons .. 1900 orders in a day



Im sticking to dhabay ki chai pic.twitter.com/rgKRExlF6l — Yousuf M.Farooq (@YousufMFarooq) February 12, 2023



La succursale Tim Hortons de Lahore est le plus gros café du Pakistan.

Un deuxième et un troisième établissement ouvriront dans les prochaines semaines.

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s

s