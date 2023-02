Avis aux intéressés: OnlyFans vous donnerait de la confiance sexuelle

Les personnes qui consultent du contenu pour adultes sur OnlyFans (OF) en apprendraient plus sur leur propre sexualité et elles seraient plus dégourdies au lit, révèle une étude de la California State University.

• À lire aussi: Plus de femmes dans un conseil d’administration entraînent une baisse du harcèlement sexuel

• À lire aussi: Des réponses à 9 questions qu’on se pose tous sur l’asexualité

Les 425 participants à l'étude, âgés de 18 à 74 ans, devaient répondre à des questions comme celle-ci: «Qu’avez-vous appris de l’utilisation d’OF en termes de pratiques sexuelles, de relations, de communication, sur vous-même, de préférences personnelles ou de santé sexuelle?»

Parmi tous les répondants, 41% ont déclaré avoir utilisé des jouets sexuels après s'être mis à visionner des contenus sur OnlyFans, alors que 28% ont eux-mêmes produit du contenu érotique ou pornographique. Et 28% des participants ont également affirmé s'être questionnés sur leur orientation sexuelle et avoir repoussé leurs limites au lit.

Près du quart des participants ont échangé du contenu sexuellement explicite avec autrui, 22% ont pratiqué une forme de fétichisme, 20% ont fait du camming (poser des gestes à caractère sexuel devant une webcam), 18% ont multiplié les partenaires sexuels et 15% ont eu des expériences BDSM.

Deux participants ont même confié avoir «échangé du contenu sexuel en échange d’argent» et «uriné» sur leur partenaire pendant l'acte.

À l'inverse, seulement 37 répondants ont affirmé n’avoir rien appris de nouveau sur les pratiques sexuelles et 29 ont déclaré n'avoir rien essayé de nouveau après avoir consulté de contenu sur la plateforme qui compte 130 millions d’utilisateurs à travers le monde.

Nette amélioration au lit

Selon l'étude, qui compte les résultats de l’étude publiée dans la revue Sexuality & Culture, une majorité de participants ont soutenu avoir remarqué des améliorations sur le plan sexuel. Certains, par exemple, ont affirmé que leurs relations sexuelles duraient plus longtemps, alors que d'autres ont confié en avoir appris sur le plan du consentement.

Une seule personne a dit que le contenu consulté sur la plateforme la rendait dépressive.

À voir aussi:

s