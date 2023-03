On a réduit notre consommation d’écran pendant une semaine et voici tout ce qui est arrivé

Savez-vous combien de temps vous passez quotidiennement devant un écran? Parce que nous, on pensait le savoir, mais on ne le savait pas pantoute.

Les écrans ont pas mal d’avantages, mais quand ils sont surutilisés ou mal utilisés, ils peuvent, au contraire, nuire à notre bien-être physique et mental. C’est pourquoi le gouvernement du Québec nous a mis au défi de réduire notre temps d’écran pendant quelque temps pour voir ce qui allait arriver.

On a accepté avec enthousiasme en se disant qu’on venait sûrement de trouver une façon de moins travailler toute la semaine tout en travaillant quand même. «Pourquoi vous ne répondez pas à vos courriels?» «Désolé, il faut qu'on réduise notre temps d'écran.»

On laisse donc la place à nos cobayes Hubert et Fanny, qui se sont prêtés au jeu avec plaisir et qui expliquent comment s’est passée leur semaine.

On a commencé par un état des lieux, afin de prendre conscience de notre consommation de temps d’écran: c’était la catastrophe.

Nous avons ouvert l’application «Temps d’écran» dans nos téléphones, un excellent outil pour prendre conscience de nos habitudes. Voici le nombre d'heures en moyenne que nous passons normalement sur nos téléphones cellulaires:

Hubert (nom fictif): 6h par jour. «Je tiens à préciser que je regarde des films sur mon téléphone.»

Fanny (nom fictif): 5h01 par jour. «Je ne comprends pas comment je fais ça. C’est triste, il me semble.»

À notre défense, en travaillant au Sac de chips, notre terrain de jeu, c’est l’internet et particulièrement les réseaux sociaux. Mais faire l’état des lieux nous a permis de constater qu’on ne faisait pas que travailler sur nos téléphones...

Ce qu’on fait avec notre téléphone:

Aller sur les réseaux sociaux avant de s’endormir

Y retourner en se réveillant

Y retourner en allant aux toilettes (soyons honnêtes)

Lire de nombreux articles de magazines et de journaux par jour

Entretenir des conversations permanentes avec plein de gens (Pas évident de faire partie de six conversations de groupe en même temps...)

Suivre des cours de langue

Jouer à Uno, souvent en regardant la télé

Objectif

Fanny a décidé d’essayer de réduire son temps de 2h par jour pour atteindre un maximum de 3h quotidiennement. Hubert, lui, espérait réussir à réduire son temps de 2h30 par jour, pour descendre à 3h30 comme moyenne quotidienne.

Moyens essayés

On s’est entendu sur quelques trucs à essayer pour tenter de minimiser notre temps sur le cell. Voici notre plan:

Mettre le téléphone dans une autre pièce quand on fait une activité

Ne pas apporter le téléphone dans la chambre à coucher

Désinstaller les applications inutiles, comme les jeux

Mettre son téléphone sur mode avion quand on n’en a pas besoin pour ne pas le prendre sans y réfléchir

Se prévoir des activités sans téléphone, comme des jeux de société, des marches, de la lecture, etc.

C’est ben beau tout ça, mais a-t-on réussi? Voici notre semaine:

Dimanche soir, le vrai test commençait.

Ce fut quand même un gros ajustement. C’est très difficile de se défaire de ses habitudes, surtout une habitude aussi incrustée que saisir son téléphone à tout bout de champ. À chaque moment libre, on est porté à se garrocher sur le téléphone, pour ne pas s’ennuyer, ne serait-ce pas une seule seconde. C’est surtout difficile quand il y a une autre personne qui prend le sien. C'est contagieux. Comme bailler.

Lundi

Lors de la première journée de la semaine, les résultats sont restés considérablement similaires. On avait encore le réflexe de prendre notre téléphone tout le temps, même en regardant la télévision. La seule amélioration notable qu’on a vue tout de suite? Notre nuit de sommeil. Comme on n'avait pas notre téléphone dans le lit, Fanny est tombée rapidement dans les bras de Morphée. Wow.

Mardi et mercredi

Après quelques jours, une certaine paix s’est installée. Les vieux réflexes commençaient à disparaître. L’horaire qu’on s’était prévu pour la semaine aidant, on avait plein d’activités à l’extérieur. Mardi, on est allé faire du ski de fond sur l’heure du lunch. On n'a même pas apporté nos téléphones, car après tout, on n'en avait pas besoin. Mercredi soir, on s’est rendus à une soirée quiz. Les cellulaires sont interdits de toute façon, alors on a tout simplement profité de la soirée. À moment donné, on a même parlé à la personne assise à côté de nous. Tellement 2007!

Jeudi et vendredi

La fin de la semaine de travail fut un réel test pour nous deux. Le froid polaire s’en venait et on n’avait aucune activité prévue à l'extérieur, question de ne pas y laisser un membre. On doit avouer que la soirée de jeudi a été longue. On a sorti des jeux de société, mais après quelques minutes, on a repris nos cellulaires. Le but n’est pas de les bannir de toute façon, mais plutôt de développer de nouvelles habitudes. En fin de compte, le simple fait d’avoir un objectif de réduction de temps d’écran en tête nous a permis de réduire notre consommation. Naturellement, après une heure sur les réseaux sociaux, Fanny a plutôt choisi de lire un livre et Hubert s’est mis à dessiner.

Nous avons tous les deux réussi à faire ces activités pendant plus longtemps que d’habitude. Après quatre jours à diminuer notre temps d’écran, on avait les yeux reposés et la tête en paix.

La fin de semaine

Nos deux cobayes passaient respectivement leur samedi avec des amis. Fanny avait également un party de famille le samedi soir et a opté pour la stratégie «laisser le cellulaire dans la poche de son manteau», qui s’est avérée particulièrement efficace.

Le dimanche a été plutôt facile. On n’avait pas de plan, alors on n’avait pas besoin de regarder nos téléphones. On s’est levé tard, on a joué dehors, ce qui a fait du bien après deux jours encabanés, on a lu.

Nos observations

Après une semaine, le temps d’écran moyen de Fanny a diminué de 30% et celui de Hubert a été coupé environ de moitié.

Après seulement sept jours, voici les changements que nous avons observés:

Hubert, qui souffrait fréquemment de maux de tête en fin de journée, a remarqué un allègement des symptômes.

On a tous les deux retrouvé du plaisir à faire des activités qu’on n’avait pas faites depuis le premier confinement de 2020: dessiner, jouer à des jeux de société, faire de la broderie.

Mais ce qu’on a surtout remarqué, c’est que fermer les écrans aide à créer une coupure plus nette à la fin de la journée de travail. Quand ta job consiste à aller sur internet, si tes passe-temps se passent aussi sur internet, ça fait que tu travailles toujours un peu. Après tout, les activités en ligne ne sont pas toutes égales en matière de qualité et d'impact sur la santé et le bien-être! Se déconnecter quelques heures après avoir fermé l’ordi aide à relaxer le cerveau et fait descendre les niveaux de stress et d’anxiété. L’énergie revient doucement.

On a aussi pas mal mieux dormi.

En gros, c’est simple; ça a fait du bien. Pas besoin d’abandonner votre cellulaire dans un fossé pour voir des changements positifs. Une simple réduction de quelques minutes, voire quelques heures, peut faire une grosse différence sur votre humeur.

Essayez ça, vous nous en donnerez des nouvelles.