La taille moyenne des phallus humains a augmenté au cours des 30 dernières années et cela préoccupe les scientifiques

Selon ce qu’affirme une nouvelle étude, la longueur moyenne d’un pénis d’homme a connu une hausse lors des trois dernières décennies.



Le problème, c’est que cette «amélioration» de la taille des engins des messieurs en général n’est pas une bonne nouvelle.

Dr. Michael Eisenberg, l’auteur de l’étude en question, affirme en effet sur son blogue de la faculté de médecine de l’université Stanford que «Tout changement global dans le développement est préoccupant car notre système reproducteur est l'un des éléments les plus importants de la biologie humaine».

On n’est pas des experts dans ce domaine, mais à date, c’est dur de le contredire.

Il poursuit: «Si nous assistons à un changement aussi rapide, cela signifie que quelque chose de puissant se produit dans notre corps.»

Oh oh! Mais quoi?

La réponse se trouve dans l’étude publiée dans le World Journal of Men’s Health par les scientifiques de Stanford.

Dans celle-ci, on compare les données provenant de 75 autres études ayant mesuré, au total, les longueurs des pénis en érection de 55 000 hommes, de 1992 à 2021.

Croyez-le ou non, mais les organes génitaux masculins au garde-à-vous sont plus longs de 24% en 2021 qu’en 1992.



Alors que l’homme de 1992 avait un pénis érecté de 4,8 pouces en moyenne, son homologue de 2021 est greyé d’une verge turgescente de 6 pouces, toujours en moyenne.

Les conclusions de l’étude, sur ce qui cause cette croissance inattendue, sont toutefois dures à avaler, comme le rapporte le New York Post.

L’«inflation phallique» serait due à des habitudes malsaines, comme manger de la malbouffe ou être principalement sédentaire, ou même à la pollution.



L’exposition à des produits chimiques contenus dans les pesticides ou les produits d’hygiène serait donc un des facteurs ayant mené au grossissement pénien moyen, puisque ces substances peuvent bouleverser le système endocrinien, qui régule la production d’hormones.



Ceci étant dit, si vous êtes complexé par la taille de votre engin, on vous déconseille tout de même de vous asperger de Round Up de Monsanto.

