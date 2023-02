Ricardo avoue avoir vécu un grand épuisement professionnel

C’est lors de son passage à La vraie nature, diffusé dimanche soir, que Ricardo Larrivée a fait de touchantes confidences sur sa santé mentale.

Lors d’un segment capté au salon du chaleureux chalet de l’animateur Jean-Philippe Dion, Ricardo s’est ouvert sur l’accumulation de plusieurs situations néfastes qui l’a mené à un épuisement professionnel.

Capture d'écran via TVA.

Selon les dires de l'homme d'affaires bien établi, le tout aurait débuté quand la pandémie de la COVID-19 a éclaté en mars 2020. Alors que son empire était au sommet, pas moins d'une centaine d'employés ont été remerciés, et pour Ricardo, ç’a été «vraiment, vraiment» bouleversant.

Aussi, il faut dire qu'être numéro un «dans tout» vient avec «un prix à payer».

Capture d'écran via TVA.

Cedit prix à payer est que dû au fait qu'il voyage tout le temps et que son horaire est très chargé, Ricardo est un père absent, et ce, bien malgré lui. Il a d'ailleurs abordé le fait que ce coûteux succès était au coeur de son épuisement professionnel.

«Quand t'as plus le goût, t'as plus d'entrain, t'as le coeur dans la gorge souvent, quand ta nature profonde n'est plus là», a-t-il confié à l'animateur qui le questionnait sur ce qu'avaient été les signes précurseurs quant à son état mental.

Ricardo a ajouté que c'est grâce à l'aide d'un ami qu'il est allé consulter un professionnel et qu'il s'est vraiment rendu compte qu'il n'était plus heureux. Même que Brigitte, sa femme, l'a «mis en congé de maladie».

Capture d'écran via TVA.

Quant aux raisons précises de cet épuisement professionnel, Ricardo expliquait que c'était vraiment dû à une accumulation des 21 dernières années.

«Pendant 21 ans, heureux, pas heureux, que ta mère meurt dans ton salon et que c'est toi qui changes ses couches entre les émissions, que ta blonde soit pas bien, toutes les affaires que tout le monde finit par vivre [...] les plaies qui finalement se referment, mais pas tant que ça finalement», confiait-il, ému.

Capture d'écran via TVA.

L’animateur ajoutait qu'il serait prêt à «s'ouvrir les veines pour son équipe» et cela nous a sans doute fait comprendre la douleur qu'il a dû vivre au moment de licencier une centaine de ses employés.

Malgré tout, l'homme d'affaires se dit reconnaissant de tout le succès que remporte son entreprise, mais promet qu’il est un homme changé.

Sur ce point, il expliquait qu'il n'avait plus envie de «faire une soupe à l'oignon» ou qu'il n'avait plus besoin de «tourner des crêpes pendant encore 21 ans pour prouver [qu'il] pouvait faire quelque chose».

Pour revoir l'épisode de La vraie nature, c'est par ici.

