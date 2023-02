Le bébé de Lysandre Nadeau et Claude Bégin a eu un souci de santé dès sa naissance, mais tout semble maintenant sous contrôle

Lysandre Nadeau a expliqué, dans ses stories Instagram, que l’enfant dont elle a accouché samedi après-midi avait une «petite hernie diaphragmatique».

Le premier enfant né de l’union sulfureuse entre le musicien Claude Bégin et l’influenceuse Lysandre Nadeau a payé une petite frayeur à ses parents dès sa naissance.

• À lire aussi: Lysandre Nadeau a accouché de son premier enfant avec Claude Bégin

Selon ce que les anciens participants à Big Brother Célébrités ont raconté sur le compte Instagram de madame, le trio a été transféré aux soins intensifs du Montreal Children’s Hospital quelques heures après l’accouchement.



Une chirurgie pour corriger la malformation qui entraîne des difficultés respiratoires a eu lieu dimanche et «tout s’est très bien déroulé» selon le couple de vedettes.



«Nous devons passer les prochaines semaines à l’hôpital, mais nous sommes très optimistes», écrivent Lysandre et Claude.

Instagram Lysandre Nadeau





Les deux tourtereaux saluent ensuite le travail du personnel hospitalier, qu’ils qualifient d’«absolument extraordinaire».



«Nous sommes bien pris en charge, bien entourés et nous aimons notre petit loup d’un amour qui donne le vertige», déclarent-ils.

• À lire aussi: Malgré son accouchement imminent, Lysandre Nadeau reçoit son prix au Gala InfluenceCréation



Ils expliquent ensuite qu’ils se feront discrets sur les réseaux sociaux pour les prochains temps, ce qui est tout à fait louable et compréhensible.



Le Sac de Chips en profite pour les saluer et leur offrir une bonne dose de courage et d’affection, surtout à Bébé (qui ne semble pas encore avoir de nom).

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s