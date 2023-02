Un jouet sexuel vieux de 2000 ans, découvert en Angleterre

Un mystérieux artéfact de bois, retrouvé en 1992 et datant de l’Empire romain, s’avérerait un jouet sexuel.

Selon une nouvelle analyse, un curieux objet en bois découvert en 1992 à Vindolanda, un fort romain du nord de l’Angleterre, n’est pas un outil, comme on l’avait d'abord imaginé.

• À lire aussi: La taille moyenne des phallus humains a augmenté au cours des 30 dernières années et cela préoccupe les scientifiques





À l’époque, on l’avait trouvé parmi plusieurs autres artéfacts, comme des chaussures, des accessoires vestimentaires, de petits outils et des retailles de cuir.

On en avait donc conclu, dans les années 90, que ce devait être un outil de couture, selon ce que rapporte le Daily Mail. Or, des scientifiques du Newcastle University et du University College Dublin ont été intrigués par la forme phallique de l’objet de bois et se sont interrogés si celui-ci ne pouvait pas avoir un autre usage.

Images Cambridge University Press

Après tout, il est connu depuis belle lurette que, dans l’Empire romain, les phallus étaient considérés comme des protections contre la malchance. C’est pourquoi de minuscules pénis sculptés dans des os ou faits de métal étaient souvent portés comme pendentifs.

• À lire aussi: Tommy Lee expose son très long scrotum dans Twitter





Les murs des maisons étaient également décorés de motifs ou de mosaïques représentant des organes génitaux masculins.



C’est cependant en raison de la taille plutôt «grandeur nature» de l’artéfact retrouvé en 1992 et du fait que ses bouts étaient plus doux en raison de «contacts répétés» que les chercheurs considèrent qu’il a pu servir à se donner du plaisir.

Images Cambridge University Press



«Nous ne pouvons pas être certains de son utilisation prévue, contrairement à la plupart des autres objets phalliques qui utilisent symboliquement cette forme pour une fonction claire, comme un porte-bonheur», a raconté au Daily Mail le Dr Rob Collins, un des auteurs de l’étude.



«Si l'objet est un jouet sexuel, nous pensons qu'il pourrait s'agir de l'exemple le plus ancien de Grande-Bretagne», a-t-il ajouté au sujet de la pièce de bois longue de 6,3 pouces (16 centimètres).

• À lire aussi: Quelqu’un a tracé un phallus géant dans la neige à Shawinigan

Puisqu’il n’est pas certain que l’objet ait servi à un usage sexuel, d’autres hypothèses sont aussi envisagées. Par exemple, le morceau de bois à la forme phallique était peut-être un pilon pour broyer les ingrédients entrant dans la composition de cosmétiques ou de médicaments.

Il était peut-être aussi destiné à être inséré dans une statue que les gens touchaient pour leur porter chance.

Cette pratique était apparemment quelque chose de commun dans tout l'Empire romain. Cependant, si c’était le cas, la statue en question n’a pas été retrouvée sur le site de Vindolanda.

Si vous êtes intéressés par cet objet, vous pouvez le voir en vous rendant au musée de Vindolanda, au Royaume-Uni.

À voir aussi dans le Sac de Chips :

s

s