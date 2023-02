Lysandre Nadeau publie une première photo touchante de Claude Bégin avec leur bébé

Nouvellement maman, l’influenceuse a fait un petit cadeau à ses abonnés Instagram.



Après avoir accouché samedi et annoncé lundi que des complications étaient survenues peu de temps après la naissance de son enfant, Lysandre Nadeau a partagé un premier cliché de son poupon.

Sur la photo, on voit le papa, le musicien Claude Bégin, qui pose tendrement ses mains sur son fils, alors que celui-ci est couché dans son incubateur et entouré d’appareils médicaux.

Comme on le sait maintenant, le bébé de Lysandre et Claude souffrait d’une hernie diaphragmatique à la naissance et a dû être opéré peu de temps après être venu au monde.

Sur la photo qu’elle a publiée, Nadeau écrit: «Jour 3. Tout va bien», ce qui porte à croire que le pire est passé et que malgré les quelques semaines d’hospitalisations prévues, la situation est sous contrôle.



On leur envoie des ondes positives pour la suite des choses!

