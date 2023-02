Meghan Markle «troublée et dépassée» par sa parodie dans South Park

Pour Trey Parker et Matt Stone, rien n’est sacré.

Depuis plus de 25 ans, leur émission South Park tire sur tout ce qui bouge. Par contre, une de leurs plus récentes cibles ne semble pas apprécier de s’être fait tirer la pipe.

Selon une source proche, Meghan Markle aurait été chagrinée par une parodie de son couple avec le prince Harry dans un récent épisode du dessin animé pour adultes.

«La duchesse est troublée et dépassée par l’épisode, et très irritée par South Park, au point où elle refuse de le regarder», a dit la source à The Spectator.

Un journaliste qui couvre la famille royale a aussi évoqué que le couple pourrait intenter une poursuite contre la série.

«Leur équipe légale jette un coup d'œil à l’épisode pour voir ce qui ne va pas et si ça cache quelque chose de plus sinistre. Ça semble être leur plan d’action, plutôt que rire d’eux-même», a affirmé Neil Sean à Fox News.

Cependant, les créateurs de la série n’ont toujours pas entendu quoi que ce soit de la part de Harry et Meghan.

Dans l’épisode diffusé la semaine passée, un couple princier du Canada constitué d’un homme roux et d’une femme au teint foncé vont sur toutes les plateformes pour se plaindre qu’ils n’ont pas d’intimité.

Bien qu’on ne nomme jamais Harry et Meghan dans l’épisode, ces derniers se sont visiblement sentis visés.

South Park est présentement dans sa 26e saison sur les ondes.

