Un magasin de Shawinigan a un message important concernant ses cabines d’essayage et les besoins naturels de ses clients

Une personne utilisant Reddit a publié une photo surprenante prise au magasin Hart de Shawinigan.

L’utilisateur nommé QuebecLibre1995 a en effet partagé, dans le sous-Reddit r/Quebec, une image captée dans la salle d’essayage du magasin à rayons situé au coeur de la Plaza de la Mauricie.

Sur la photo, on peut voir deux feuilles 81/2 x 11 collées au mur: celle du haut est jaune, insérée dans un pochette de plastique transparent, et consternante. L’autre est orange et banale.



«IMPORTANT. Par respect pour les employés et les clients, veuillez ne pas faire vos besoins dans les cabines d’essayage. De plus, veuillez prendre note que les toilettes se situent sur le mail en face de la Banque Royale», peut-on lire sur l’affiche.



Évidemment, si quelqu’un a ressenti le besoin d’afficher ce message, c’est qu’un autre quelqu’un a ressenti le besoin de faire ses besoins dans les dites cabines.



Mais dans quel monde vit-on???

Dans les commentaires sous la publication, plusieurs utilisateurs du réseau social relatent des histoires semblables, où des personnes travaillant dans des endroits publics ont été confrontées à des besoins naturels inadéquatement effectués par des clients.



C’est dégueu.

On profite donc de l’occasion pour vous rappeler de faire vos besoins, quels qu’ils soient, dans des toilettes, et ce, peu importe où vous vous trouvez.

