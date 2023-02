Une femme mange accidentellement une croustille d’une valeur potentielle de 163 000 dollars

Ignorant qu’une promotion était en cours, une Anglaise a avalé la chips qui lui aurait (peut-être) permis de gagner un concours.



Le manufacturier britannique de croustilles Walkers (dont le logo ressemble étrangement à celui de nos Lays) a lancé, il y a quelques mois, un concours permettant à la personne qui le remportera de gagner 100 000 livres, soit l’équivalent de 163 000 dollars canadiens.

Le but du jeu?

Trouver la chips qui a la plus belle forme de coeur.



Comme l’explique le règlement du concours sur Instagram: «Toutes les candidatures seront jugées par un jury indépendant», ce qui suppose que la croustille la plus parfaitement cardiaque aux yeux du jury allait valoir à son propriétaire le grand prix de 100 000 livres.



Sauf qu’il faut lire les règles jusqu’au bout et une autre consigne stipule: «CONSERVER CHAQUE CROUSTILLE EN FORME DE CŒUR ET EMBALLAGE POUR VÉRIFICATION»

Le lendemain de la Saint-Valentin, Dawn Sagar, une maman de deux enfants, était à son travail dans un supermarché quand elle a eu une petite fringale.

Elle s’est alors acheté un sac de chips et a fait une stupéfiante découverte: une croustille dont la forme était splendidement celle d’un coeur.



Photo Dawn Sagar



Étonnée, Sagar a pris une photo de la délicieuse friandise, image qu’elle a ensuite partagée à bon nombre de ses amis.

Ces derniers, au courant du concours, ont tout fait pour l’avertir de garder la chips parce qu’elle valait potentiellement une fortune...



Mais il était déjà trop tard: l’aller-simple de Sagar vers la richesse reposait désormais dans un état de déglutition avancée au fond de son estomac.

Sage, celle-ci a réagi avec philosophie à l’incident: «Vous savez quoi, ce n'est pas la fin du monde, n'est-ce pas? Cela aurait rendu ma vie un peu plus heureuse, mais je n'ai pas l'argent donc ça ne fait aucune différence».



Mise au courant de l’histoire de Dawn, le producteur de croustille Walkers a déclaré ceci par le truchement d’un porte-parole: «Nous sommes vraiment désolés d'apprendre la mésaventure de Dawn, mais tout n'est pas perdu - des chips en forme de cœur se trouvent naturellement dans de nombreux paquets de nos chips Walkers, et comme la compétition ne se termine pas avant minuit le 20 mars, il reste encore beaucoup de temps pour trouver la meilleure croustille en forme de cœur et gagner 100 000 £.»



La morale de cette histoire est donc celle-ci: comme le gars qui avait trouvé une mouche dans son Timbits, c’est important d’avoir «le don de regarder son manger avant de le manger».

