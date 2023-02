Voyez la première bande-annonce de Un gars, une fille version 2023

20 ans après la fin de la série culte Un gars, une fille, très peu de gens s’attendaient à voir de nouvelles aventures de Guy et Sylvie.

Mais, comme on aime beaucoup la nostalgie, les créateurs de la série ont décidé de sortir leurs personnages des boules à mites pour un nouveau tour de piste.

Jeudi matin, on a eu droit à la première bande-annonce du couple qui est aujourd’hui dans la 60aine.

Malgré les années, Guy et Sylvie n’ont pas slacké les commentaires sarcastiques. L’indicatif musical n’a pas changé non plus.

Les nouveaux épisodes de Un gars, une fille arriveront sur tou.tv en mars.

