Ryan Reynolds construit le plus gros studio de films au Canada

Ryan Reynolds n’oublie pas d’où il vient. L’acteur canadien est derrière la construction du plus gros studio de film au Canada, plus précisément en Ontario.

• À lire aussi: Blake Lively et Ryan Reynolds sont parents pour la 4e fois

• À lire aussi: Shania Twain fait perdre ses moyens à Ryan Reynolds lors d'une performance

Ryan Reynolds a cofondé la société de production et de publicité Maximum Effort avec le producteur et scénariste George Dewey, en 2018. Il a confié à Variety que sa société fait partie du groupe de propriété derrière un nouveau studio de 1,2 million de pieds carrés en cours de construction à Markham, en Ontario. Ce qui en fera le plus grand centre de production cinématographique et télévisuelle au Canada.

La vedette de Deadpool explique que ce studio est l'un des premiers projets d'un fonds de capital-investissement de 1,5 milliard de dollars qui se concentrera sur l'immobilier, le sport, les médias et le capital-risque.

Photo courtoisie

«Lancer un fonds et construire un studio de 1,2 million de pieds carrés en Ontario est à la fois ahurissant et me rend humble. Quoi qu'il en soit, je suis ravi d'étendre nos capacités de narration dans de nouvelles directions et d'apporter plus de travail de production en Ontario», explique le conjoint de l’actrice Blake Lively.

AFP

La construction de ce studio de production entièrement dédié au cinéma, à la télé-réalité scénarisée et non scénarisée, aux séries dramatiques, à l'action en direct et aux longs métrages d'animation devrait commencer sous peu. Il comprendra également un incubateur technique et un « campus virtuel de production » offrant une formation professionnelle.

Maximum Effort est derrière la production du film Free Guy de 20th Century Studios, The Adam Project sur Netflix, Spirited sur Apple TV +, Shotgun Wedding sur Amazon Studios et la série documentaire Welcome to Wrexham qui suit l’achat du club de football gallois Wrexham AFC par Reynolds et Rob McElhenney sur FX et Disney+.

En mai 2021, Maximum Effort Productions a signé un accord de développement de premier regard de trois ans avec Paramount Pictures pour des projets de longs métrages.

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s