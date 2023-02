Une compagnie invente des «jeans coussins gonflables» pour motocyclistes

L’entreprise suédoise Mo’cycle a mis au point des pantalons qui se gonflent en cas d’accident, à l’intention des motocyclistes.



Tout le monde connaît les coussins gonflables dans les voitures.

Cette technologie qui a commencé à apparaître dans les voitures pour le grand public au cours des années 80 et 90 s’est rapidement imposée et est maintenant devenue un accessoire de sécurité de base pour la plupart des véhicules neufs.



Pour ce qui est des motos, c’est un peu beaucoup différent. La façon dont ces véhicules sont conçus ne permet pas vraiment d’y inclure de coussins gonflables puisqu’en cas d’accident, le pilote est plus souvent qu’autrement éjecté.

C’est pourquoi on a déjà vu des casques ou des sac à dos dotés d’appendices pneumatiques, et c’est à peu près tout, jusqu’à ce que les bonnes gens chez Mo’cycle inventent les jeans gonflables.



Les pantalons spéciaux ne sont pas faits de denim, mais bien d’Armalith, un tissu qui a la texture et l’apparence du denim, mais qui est imperméable et résistant à l'abrasion.

Et bien sûr, en cas d’accident, des coussins gonflables se remplissent instantanément d'air afin de protéger le bas du corps de la personne qui les porte.



Ainsi, Mo’cycle affirme qu’on peut prévenir de sérieuses blessures au sacrum, aux cuisses, aux hanches, au dos et surtout à la colonne vertébrale.



Lorsque les coussins gonflables se déclenchent, ils peuvent être dégonflés puis raccordés à une autre cartouche d'air comprimé, ce qui fait qu’ils sont réutilisables.

Comment ça fonctionne?



Lorsque le pilote tombe, la gâchette (qui est connectée à la moto et au jean) se détache de celui-ci et les coussins s'activent instantanément.

Seule une chute de la moto peut activer les coussins gonflables puisqu’une force d'au moins 88 livres (40 kg) est nécessaire pour déclencher la gâchette.



Si vous êtes intéressé, vous pouvez mettre la main sur ses beaux pantalons moyennant 499$ dollars américains.

