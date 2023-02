Une future mariée découvre son fiancé en train de se faire allaiter par sa mère quelques instants avant le mariage

Une organisatrice de mariage a raconté une histoire qui serait suffisante pour faire annuler la cérémonie pour beaucoup de futures mariées.



C’est au balado The Unfiltered Bride, qui comme vous l’aurez deviné parle de mariage, que la planificatrice de mariage Georgie Mitchell a relaté ce récit abracadabrant qui est devenu viral sur TikTok.

Celle qui co-anime le balado en compagnie de sa collègue Beth Smith a expliqué qu’elle n’a pas été témoin de l’incident elle-même, mais qu’elle a entendu l’histoire de la bouche d’une maquilleuse nommée Jenny qui, elle, était sur place quand les faits allégués se sont déroulés.



«Jenny me dit: "J'ai célébré un mariage l'autre jour et tu ne devineras jamais ce qui s'est passé», a dit Mitchell au micro du balado.



«La mariée devait aller aux toilettes juste avant la cérémonie. Elle est entrée dans les toilettes et ce qu'elle a vu était suffisant pour mettre fin à un mariage. Que penses-tu qu'elle a vu?», a ensuite demandé la femme à sa co-animatrice.

Celle-ci a tenté quelques hypothèses, allant de «Le mari la trompait» à «Le mari prenait de la drogue», mais elle était dans le champ.



«Pire. Il était allaité par sa maman.»



Son interlocutrice a demandé, stupéfaite: «Pardon, quoi?! Pourquoi sa mère produisait-elle encore du lait?»



Et la réponse donne des frissons: «Parce qu’elle n’a évidemment jamais arrêté.»



Mitchell a ensuite demandé à sa partenaire si, à la place de la mariée, elle aurait voulu l’annulation immédiate de la noce.



«Voudrais-tu annuler le mariage? Tout le monde attend dans la salle. Tu n'embrasserais certainement pas ton fiancé quand ils disent: “Vous pouvez embrasser le marié”», a-t-elle déclaré, en pouffant de rire.



L’histoire ne dit malheureusement pas ce que la vraie mariée a fait.

Et vous?



Sondage Qu’auriez-vous fait si vous aviez découvert votre mari en train de téter les seins de sa maman juste avant vos noces? Je serais partie en courant Je l’aurais épousé quand même Partagez votre résultat sur Facebook

