Colette Provencher vomit un peu sur Jean-Philippe Dion

AVERTISSEMENT: VOMI

On s’excuse d’avance pour ce titre et ce texte.

Mais en même temps, ce n’est pas tous les jours qu’une présentatrice météo vomit à la télévision à heure de grande écoute.

Donc voilà. Colette Provencher, présentatrice météo aguerrie, participe présentement à Sortez-moi d’ici, dont le deuxième épisode était présenté dimanche soir, et elle n’a pas attendu la fin du premier défi pour vomir à la télévision.

Il faut dire que la pauvre Colette était pendue par les pieds, la tête en bas, et qu’elle devait se plonger dans l’eau pour faire contrepoids avec son corps et ainsi hisser JF Mercier. Ce dernier devait récupérer des étoiles dans des trous bourrés d'affaires étranges le long d'un mur.

Une fois placé dans la position de Colette, qui n’aurait pas vomi? (Ben, peut-être Livia Martin, qui a fait le défi quelques minutes après, et qui n’a pas barfé. Mais au Sac de chips, on ne garantit pas que ça se serait bien passé pour nous.)

Revenons à Colette et son régurgi (ses propres mots).

Heureusement, à la télé, on n’a pas vu grand-chose.

Comme les tournages de l’émission ont eu lieu il y a quelque temps, la femme de télé s’est confiée à nos collègues du 7 Jours: «Je suis suivie depuis quelques années pour des problèmes d’estomac. La chaleur extrême de la jungle costaricaine, la nourriture rationnée, le manque de sommeil... Je n’étais déjà pas au top de ma forme lorsque je me suis présentée au premier défi où je suis suspendue par les pieds et où je dois plonger dans un bassin d’eau. Ça a pris trois secondes, et j’ai régurgité. En fait, j’ai carrément vomi en un jet qui a éclaboussé l’animateur et producteur Jean-Philippe Dion.»

Sploush!

On salue le courage de Colette qui a réussi à terminer le défi et qui a permis à JF Mercier de ramasser 4 étoiles sur 5.

