Avril Lavigne aperçue avec un rappeur populaire sur OnlyFans

Plusieurs sites de potins américains rapportent qu’Avril Lavigne, la chanteuse pop-punk responsable pour avoir popularisé le look cravate/camisole, serait pas mal proche du rappeur Tyga.

• À lire aussi: Avril Lavigne a recréé la pochette de son album emblématique «Let Go» 20 ans plus tard et le résultat est saisissant

• À lire aussi: Avril Lavigne pose en bikini sur Instagram et tout le monde capote

• À lire aussi: Avril Lavigne et Tony Hawk font un TikTok ensemble et c’est la chose la plus 2002 possible

Selon TMZ, le duo aurait récemment été aperçu en train de quitter le très chic restaurant Nobu de Los Angeles.

Les musiciens se seraient donnés un câlin, comme pour se dire au revoir, mais ensuite sont entrés dans la même voiture et sont partis ensemble.

AFP

Des sources proches de Lavigne ont avoué à TMZ qu’elle passait pas mal de temps avec Tyga, qui à un certain moment donné avait un des comptes les plus populaires sur Instagram.

Jusqu’à tout récemment, Avril Lavigne était fiancée au musicien Mod Sun, mais selon Page Six, leur couple aurait pris fin dans les derniers mois.

Quant à lui, Tyga a déjà été sous les projecteurs pour avoir été en couple avec Kylie Jenner jusqu’en 2017.

Aussi sur le Sac de chips:

s

s