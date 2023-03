«Justice World Tour»: Justin Bieber annule le reste de sa tournée

Justin Bieber a annulé les dates restantes de sa tournée mondiale Justice World Tour.

En juin 2022, le chanteur canadien avait déjà annoncé l'annulation d'une série de concerts après avoir révélé être atteint du syndrome de Ramsay Hunt, paralysant la moitié de son visage.

La star de 29 ans a repris la route fin juillet et a donné sept concerts avant de confier, en septembre, que se produire sur scène l'avait «véritablement affecté».

Justin Bieber a donc décidé de reporter le reste de sa tournée à 2023. Seulement, les détenteurs de billets ont reçu des courriels cette semaine confirmant que ses concerts à travers l'Europe, l'Asie, l'Océanie et l'Amérique du Sud n'auront pas lieu.

Le chanteur de Sorry n'a pas encore commenté publiquement la nouvelle.

En septembre, il avait expliqué avoir décidé de donner la priorité à sa santé après sa prestation à Rock in Rio, au Brésil.

«Après être descendu de scène, l'épuisement m'a touché et j'ai réalisé que je devais aujourd'hui faire de ma santé une priorité. Donc, je vais arrêter les tournées pour le moment, avait-il déclaré. Ça va aller, mais j'ai besoin de temps pour me reposer et aller mieux. J'ai été si fier de donner vie à ce spectacle et d'apporter notre message de justice au monde. »

Le Justice World Tour était initialement prévu pour 2020 mais a plusieurs fois été repoussé en raison de la pandémie. Il a finalement débuté en février 2022.

