Un populaire YouTubeur explique que magasiner au Costco n’est absolument pas économique

«Il faudra bien qu’on se serre la ceinture; y’a plus rien de bon, c’est le temps de la récession», chantait Oneil Devost dans son hit intergalactique La récession, qu’il avait interprété en direct à Country Centre-Ville en 1993.

Trente ans plus tard, on est de retour à la case départ. La hausse des taux d’intérêt et l’inflation galopante font en sorte que, partout en Occident, les gens cherchent des solutions pour arriver à boucler leur budget.

• À lire aussi: 8 produits qu'il ne faut absolument pas acheter au Costco selon des experts



Une réponse simple à ce problème complexe est de se dire: «On va aller au Costco pour faire des économies.»

Erreur!

Comme l’a brillamment démontré le célèbre YouTubeur Matthew Patrick sur sa chaîne The Food Theorists (suivie par 4,35 millions de personnes), c’est une idée à proscrire si vous avez à coeur la santé de votre portefeuille.

Dans sa vidéo publiée le 28 février dernier, Patrick explique d’entrée de jeu que Costco est «l’endroit où on va pour acheter un paquet géant de rouleaux de papier de toilette et d’où on sort avec une tente de camping, un mélangeur à aliments et 12 livres de mozzarella».

Il explique ensuite que Costco peut se vanter de proposer des produits à des coûts économiques en raison de ses immenses stocks d’un faible choix d’articles vendus en gros, mais que les magasins ne sont pas dépourvus de pièges, de trappes et de stratégies marketing.

Tout ça commence avant même que nous n’entriez dans un des gigantesques entrepôts-magasins parce que les coûts d’abonnement que vous défrayez pour pouvoir y circuler représentent 72% des revenus d’opération de l’entreprise.

Et ce même abonnement est une façon de vous manipuler, en vous incitant à retourner le plus souvent possible au Costco, afin d’être sûrs de rentabiliser son coût annuel.



Ensuite, une fois en magasin, un des stratagèmes utilisés par l’entreprise est l’optimisation des achats impulsifs, ces achats qu’on ne ferait pas normalement, mais qu’on fait néanmoins.



C’est notamment en nous donnant l’illusion qu’on est dans un magasin à rabais (où il n’y a pas de décorations, où les planchers sont en béton) qu’on nous laisse croire que les prix sont meilleurs qu’ils le sont en réalité.

Et en plaçant à l’entrée du magasin des articles utilisés au quotidien, on laisse croire au client qu’il devrait les mettre tout de suite dans son panier pour s’épargner du temps plus tard.

• À lire aussi: Il y avait une file d’attente monstrueuse pour mettre de l’essence dans un Costco



En ce qui concerne les produits électroniques dispendieux, ils sont aussi placés près de l’entrée, pour nous donner un but à atteindre, un jour, lorsqu’on aura suffisamment économisé en magasinant chez Costco. Mais puisqu’au cours de cette visite vous avez réussi à économiser 2000$ en n'achetant pas une télé 70 pouces, vous pouvez vous récompenser en vous procurant cette douzaine de brioches à la cannelle à 11,99$ que vous n’aviez pas du tout l’intention d’acquérir aujourd’hui.



La façon dont sont disposés les articles dans le magasin et les échantillons gratuits sont d’autres facteurs qui incitent les clients de Costco à dépenser plus.

The Food Theorists avoue ensuite qu’individuellement chaque article se vend en moyenne 1,14$ de moins que chez Walmart, mais que, puisqu’il faut prendre en compte les coûts annuel d'abonnement et le fait que les articles vendus en grosse quantité chez Costco ne sont pas toujours consommés, il n’y a pas toujours d’économies.

• À lire aussi: 33 choses que seules les personnes qui aiment aller au Costco vont comprendre



Vers la fin de la vidéo, on comprend aussi que Costco cible particulièrement les femmes éduquées de 35 à 45 ans avec un revenu d’environ 125 000$ par année.



Pour Matthew Patrick, il est stupéfiant de constater qu’«un magasin qui se présente comme un magasin à rabais est en fait un magasin pour les riches qui veulent avoir l’impression de sauver de l’argent».



En conclusion, on apprend qu’il y a cependant un article, chez Costco, qui vaut vraiment la peine et c’est le légendaire hot-dog à 1,50$.



Bref, on ne veut pas vous interdire d’aller chez Costco, mais il est fascinant de prendre conscience de toutes les astuces qui ont été développées pour qu’on y dépense plus qu’on devrait.

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s

s