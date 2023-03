Caroline Néron partage des photos très sexy de la fois où elle a fait la une du Summum

L’actrice et femme d’affaires a publié sur Instagram des photos issues de l’édition de novembre 2003 du magazine Summum.



Près de vingt ans après avoir pris la pose pour le magazine qui se qualifie de «référence en divertissement pour les hommes du Québec», Caroline Néron a partagé sur ses réseaux sociaux les clichés provenant de l’article qui la mettait en vedette.

«29 years old. Libre et assumée», écrit Néron au sujet de la publication qui promet, en page couverture, de montrer «ses photos les plus sexy».

Dans les commentaires, plusieurs abonnés de la femme de 49 ans ont profité de l’occasion pour lui faire des compliments.

Instagram Caroline Néron

Instagram Caroline Néron

Instagram Caroline Néron



Il y a quelques semaines, Néron a fait une apparition touchante à l’émission La vraie nature, où elle s’est effondrée en larmes en évoquant la dépression qui a suivi sa faillite.



Dans la dernière année, elle a aussi fait parler d’elle en raison de ses capsules vidéo faisant la promotion de sa gamme de vibrateurs Caroline, mis sur le marché en collaboration avec les boutiques Séduction.

