On a déterminé les MEILLEURS et les PIRES ingrédients à mettre dans une poutine et vous allez être consternés de découvrir les pires

Au Québec, la poutine est sacrée.



Les trois ingrédients de base sont immuables: fromage squouick-squouick, frites, sauce.

Mais depuis que les gens ont internet, ils veulent de la variété. C’est pourquoi ils mettent des choses supplémentaires dans la poutine, comme dans un mariage: pour le meilleur et pour le pire.



Nous avons recensé certains de ces ingrédients et les avons classés en deux catégories, que voici:

Les MEILLEURS

Steak haché

Dans le très grand succès de 2007 Danse la poutine, le rappeur Cuizinier dit «Sers-moi une poutine chaude / C’est la pizza chaude / Mais pas de vulgaires bouts de viande / Je veux de la classique, pas autre chose». On comprend ce qu’il veut dire, mais il a tort. Puisque le steak haché était pratiquement un aliment de base dans les familles québécoises des années 80, il est normal que quelqu’un quelque part ait eu l’idée d’en mettre dans une poutine. Et c’est bon.



Smoked meat

Une idée moins évidente, mais tout aussi délicieuse: mettre de la viande fumée dans la poutine. Si vous allez dans un déli (les restaurants de smoked meat s’appellent comme ça parce que c’est délicieux), c’est sûr que la poutine à la viande fumée est la meilleure chose sur le menu. Points bonis si le fromage est gratiné.

Pogos tranchés

Ça prenait définitivement le pogo le plus dégelé de la boîte pour penser à couper des tranches de pogos et les mettre dans de la poutine, mais c’est à couper le souffle. Et même le pogo le plus gelé de la boîte est d’accord! (Surtout lui, en fait...)

Oignons cuits





Ici, on précise «oignons cuits» parce que «oignons crus», c’est dég. Mais comme dans un Ptit Buddy Burger du A&W, les oignons cuits rajoutent un soupçon de magie en cassant le sel et en sucrant la dent. C’est comme avoir le comédien et animateur Patrice Bélanger dans la bouche.



Pitas frits

Ça peut paraître incongru comme proposition, mais les véritables connoisseurs savent que la Poutine Magique du restaurant Shawarmaz, qui a été élue meilleure poutine de la Poutine Week on-ne-sait-plus-quand, est un pur régal. On saupoudre de graines de sésame et de nigelle pour accentuer la magie.

Les PIRES

Fruits de mer

Déjà que les fruits de mer, c’est pas mangeable, on ne comprend pas pourquoi des gens en mettent dans la poutine. En plus, c’est souvent avec de la sauce béchamel, et ça, c’est un crime.

Oeuf frit

Il y a un dicton qui dit que tout est meilleur avec un oeuf frit dedans. Il y a cependant deux exceptions notables: la poutine et les sundaes.

Poivrons crus

Comme pour les oignons crus, les poivrons crus provoquent une sensation désagréable dans la bouche: c’est froid, crounchant et mouillé. Si on voulait des vitamines, on mangerait une orange; pas une poutine.



Laitue

On ne savait pas ça que pouvait être un ingrédient de poutine jusqu’à la semaine passée, quand le beau-père de Philippe a commandé une poutine au smoked meat qui en contenait. La moutarde jaune, ça passe. Les petits morceaux de pickles, ça passe. Mais la laitue, même dans une salade, on n’en voudrait pas. Sérieux, on aimerait mieux une poutine aux plasters usagés.

