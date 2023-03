Guy A. Lepage met en garde les usagers d’Instagram face à deux «minables» qui se font passer pour lui

L’animateur de Tout le monde en parle a une vie mouvementée sur les réseaux sociaux.

Au cours des six derniers mois, nous avons notamment documenté son altercation avec un vilain troll sur Twitter, la perte de son accès au réseau social d’Elon Musk et sa nouvelle passion pour les jeux de mots sur Instagram.

Mais sur ce dernier réseau, il n’y a malheureusement pas qu’un seul Guy A.

Par les temps qui courent, il y en a (au moins) trois. Mais un seul est authentique: guyalepage en un seul mot.



Jeudi, le papa de Bébéatrice a pris le taureau par les cornes et a demandé à ses abonnés de signaler deux faux comptes qui utilisent son nom, son image et sa description.



«Voici deux minables qui se font passer pour moi. Pouvez-vous les signaler svp car Instagram a un temps de réaction qui avoisine celui de la tortue en fin de vie», écrit Guy A, visiblement exaspéré.

On peut le comprendre de vouloir mettre fin à ce calvaire, mais on trouve qu’il est un peu trop généreux quand il commente la vitesse de réaction d’Instagram. On aurait précisé «tortue sur le propofol en fin de vie».

Enfin bref, la morale de cette histoire: méfiez-vous des imitations!

