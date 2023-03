Katherine Levac s’ouvre sur son attirance envers les femmes au podcast Sexe Oral

Invitée au populaire balado Sexe Oral, l’humoriste et comédienne Katherine Levac s’est confiée sur plusieurs aspects de sa sexualité.

Celle que l’on peut voir ces temps-ci dans l’hilarante série Complètement Lycée a admis d’entrée de jeu qu’elle s'identifie comme lesbienne, mais que les choses ne sont pas si claires pour elle comparativement à d’autres personnes qui l’ont toujours su.

«Je m’identifie comme lesbienne, mais je suis pas une lesbienne si trustable que ça», lance-t-elle en début d’enregistrement, suscitant l’hilarité parmi les trois co-animatrices du podcast.



«Si j’étais célibataire, je pense que je ferais n’importe quoi, mais pour une vraie relation d’authenticité, c’est sûr que c’est avec une femme», précise-t-elle immédiatement par la suite.



Elle ajoute un peu plus tard, toujours avec humour: «J’aime mieux coucher avec des gars que leur parler, à la limite!»

Après avoir touché le sujet des différences entre les connexions que Kat Levac ressent avec les hommes ou les femmes, les quatre dames se sont lancées dans le fertile terreau de la fertilité, et dans le cas précis de l’invitée, dans celui de l’insémination artificielle.



«Mon enjeu n’était pas de fertilité. Mon enjeu était social. C’est-à-dire que j’ai pas de sperme à ma portée. J’en ai acheté en ligne. Ils vont me l’inséminer, mais j’ai pas de problème de fertilité. Dans les faits, j’aurais pu le faire avec genre une pompe pour arroser une dinde à Noël», explique-t-elle concernant son désir d’avoir des enfants, importante étape de vie qu’elle a franchie avec sa conjointe, la réalisatrice Chloé Robichaud.

Les deux femmes sont en effet maman de jumeaux depuis la fin du mois de novembre 2021.

Elle relate ensuite la chose «la plus intéressante de [sa] vie», c’est-à-dire son achat de sperme en ligne.



«C’est un catalogue. Tel un catalogue de chansons de karaoké. Tel un Tinder. Et c’est des donneurs. Plus tu payes, plus t’as d’infos sur le donneur. [...] Moi, mon donneur, je sais tout. J’ai son bagage génétique, j’ai des photos de lui jeune, adulte, je sais ce qu’il fait dans la vie. Je sais tout.»

Plusieurs autres sujets ont été abordés par la suite, dont le fait d’avoir des jumeaux, la façon dont ses ex masculins perçoivent le fait qu’elle est «désormais» lesbienne, comment se sont déroulées ses premières dates avec des femmes, et ainsi de suite.

L’entretien dure un peu plus d’une heure et c’est drôle, intéressant et instructif.

