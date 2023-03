Mara Tremblay était dans la salle pendant la reprise d’une de ses chansons

Ce n’est pas toujours facile de reprendre une pièce d’un interprète qu’on admire.

Surtout lorsque c’est devant elle.

Dimanche soir, lors de la dernière ronde des duels de La Voix, Marjo a jumelé Avril et Will, deux chanteurs aux énergies totalement différentes, pour reprendre la magnifique pièce Les Aurores de Mara Tremblay.

Et comme par le plus pur des hasards, Avril est amie avec le fils de Mara, celle-ci était présente dans la foule pour la prestation. À plus d’un moment, la caméra s’est arrêtée sur elle, et la chanteuse avait l’air très touchée.

Après le duel à la fois naïf et doux, les autres coachs n’ont pas réussi à s’entendre sur qui avait donné la meilleure performance. Marjo a fini par choisir de poursuivre l’aventure avec Will.

Coup de théâtre, Corneille a utilisé son dernier vol de la saison pour sauver Avril.

Lorsque Mara est allée rejoindre Avril en coulisse après le numéro, on a pu l’entendre affirmer qu’elle avait adoré et trouvé le numéro magnifique.

Tout est bien qui finit bien.

La semaine prochaine, ce sera la ronde des Chants de bataille.

