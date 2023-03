12 choses capotées qu’on a vues dans le nouveau documentaire sur Raël

Présent au Québec depuis la fin des années 1970, le mouvement raëlien a toujours suscité la controverse.



Dans un documentaire de 90 minutes qui sera diffusé à compter de mardi sur la plateforme Vrai, le réalisateur Arnaud Bouquet a rencontré une quantité impressionnante d’intervenants qui amènent un éclairage nouveau sur la présence du gourou dans la Belle province.

Des experts en religion à Jean-René Dufort, en passant par des anciens membres de la secte, tous relatent des histoires fascinantes sur l’ancien coureur automobile devenu soi-disant prophète.

Le Sac de Chips a eu la chance de visionner le docu Raël QC en primeur et voici 12 choses capotées qu’on y a vues.

#1 - Un des premiers intervenants s’appelle Lucifer. Il est raëlien depuis 1976 et est vêtu d’une tunique et d’un chapeau aussi noirs qu’étranges. Ça commence fort.

Capture d'écran / Raël QC (Vrai)

#2 - Raël, de son vrai nom Claude Vorilhon, a d’abord tenté une carrière de chanteur avant de fonder sa secte.

Capture d'écran / Raël QC (Vrai)

#3 - La mère de Raël est persuadée que son fils, qui est né d’un père inconnu, a été conçu par un extra-terrestre avec qui elle aurait eu une relation.



#4 - Raël affirme qu’il est le demi-frère de Jésus parce que les deux auraient comme père l’Élohim nommé Yahweh.

#5 - Ce serait lorsque l’animateur de l’émission Ésotérisme expérimental, Richard Glenn, lui a fait remarquer que, selon la Bible, les Élohim ayant visité Abraham étaient vêtus de blanc que Raël a abandonné les vêtements noirs pour commencer à s’habiller en blanc.

Capture d'écran / Raël QC (Vrai)



#6 - Jean-René Dufort, le populaire animateur d’Infoman, intervient dans le docu et raconte qu’à l’université, un de ses collègues était raëlien. Sceptique, Dufort le questionnait sur son appartenance à la secte jusqu’à ce que son ami se choque et lui dise: «Sacre-moi patience avec tes explications! Moi, j’aime ça être dans les Raëliens parce qu’à chaque fin de semaine, on s’en va courir tout nus dans les champs, pis je peux avoir pleins d’amis comme ça, pis c’est le party!»



#7 - Raël incitait les gens à avoir des relations sexuelles homosexuelles afin de découvrir s’ils étaient hétéro ou homosexuels. Le lendemain, il demandait comment ça s’était passé.

#8 - Certaines personnes au sein du mouvement ont interprété le message de liberté sexuelle totale de Raël de façon à ce qu’il inclue aussi les enfants, ce qui a conduit à des agressions sexuelles sur des mineurs.



#9 - «Une mère raëlienne avait offert sa fille à un de ses évêques pour qu’il l’initie à la sexualité. C’est bien vu de montrer aux jeunes enfants comment se servir de leurs organes sexuels. Et il avait refusé ce rôle-là, mais c’est sûr que dans le mouvement, il y en qui se sont prévalus de ce rôle», relate une ex-raëlienne anonyme.

Capture d'écran / Raël QC (Vrai)

#10 - Raël a toujours aimé les jeunes femmes et a d’ailleurs épousé sa compagne Sophie lorsqu’elle avait 16 ans.



#11 - En 1998, Raël a mis sur pied la Congrégation des Anges, un regroupement de jolies jeunes femmes qu’il choisissait lui-même pour accueillir les Élohim et répondre à tous leurs désirs. Les membres de cet ordre portaient une plume distinctive à leur cou.

Capture d'écran / Raël QC (Vrai)



#12 - Dans la Congrégation des Anges, les plumes blanches n’approchaient pas Raël de façon intime; les plumes roses n’avaient le droit de faire l’amour qu’entre elles; et les cordons dorés étaient réservées uniquement que pour Raël.



Et ça, ce n'était que dans la première heure. Le documentaire s'attaque ensuite aux nombreux cas d'agressions sexuelles et de violence physique dont ont été victimes plusieurs femmes membres du mouvement, souvent de la part d'hommes hauts placés dans sa hiérarchie.



On y apprend notamment qu'un membre en particulier était reconnu comme le «violeur du mouvement».



Le saisissant documentaire Raël QC prend l’affiche à compter de ce mardi, sur la plateforme Vrai.

