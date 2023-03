Drew Barrymore avait «d’atroces» problèmes d’alcool selon Cameron Diaz

C’est en décembre 2021 que l’actrice et animatrice Drew Barrymore a révélé avoir entamé son chemin vers la sobriété, et ce, depuis deux ans et demi.

• À lire aussi: Drew Barrymore explique pourquoi elle n’achète pas de cadeaux de Noël à ses enfants

À travers un article du Los Angeles Times publié dimanche dernier, il a été révélé que son amie de longue date, l’actrice Cameron Diaz, avait été présente tout au long de la sombre époque qui a précédé cette sobriété.

WireImage

Celle qui vient tout juste de sortir de sa retraite afin de se joindre à la distribution d’une grande production Netflix, aux côtés de Jamie Foxx, a même révélé que pendant le douloureux divorce entre Drew Barrymore et son troisième mari, Will Kopelman, Diaz trouvait que les problèmes d’alcool de son amie s’étaient grandement aggravés, et que c’était devenu «difficile à regarder».

WireImage

• À lire aussi: Drew Barrymore n'a pas fait l'amour depuis 2016

Cependant, l’actrice de 50 ans affirme lui avoir apporté tout «le soutien dont elle avait besoin».

«Je savais que si nous étions tous avec elle et que nous lui apportions le soutien dont elle avait besoin, elle trouverait son chemin», racontait Diaz en assurant qu’elle avait toujours eu «une foi absolue» envers le rétablissement de sa grande amie de longue date.

AFP via Getty Images

«Vous ne pouvez même pas comprendre à quel point c’était difficile [...], et puis elle est sortie de l'autre côté avec la capacité de se sauver par elle-même», a-t-elle renchéri.

WireImage

• À lire aussi: Drew Barrymore rappelle un souvenir qui lui est très cher à Keanu Reeves, qui ne s’en souvient pas du tout

Rappelons que cette période sombre a commencé en 2016 à la suite de sa séparation «atroce» qui avait été excessivement médiatisée. Barrymore avait alors commencé à sombrer dans l’alcool pour «endormir la douleur». Elle avait aussi révélé qu’elle buvait de façon constante et en grande quantité afin de «se sentir bien».

Dans l’article du Los Angeles Times, il a également été révélé que son thérapeute Barry Michels l’avait même laissé tomber tant Barrymore «était intense».

«Il a simplement dit: "Je ne peux plus faire ça". C'était vraiment à cause de ma consommation d'alcool. J'ai dit: "J'ai compris. Je ne t'ai jamais autant respecté. Tu vois que je ne vais pas mieux. Et j'espère qu'un jour, je pourrai regagner ta confiance"», a avoué l’actrice de E.T.

Aujourd’hui, Drew Barrymore mène une vie saine et sa sobriété sera toujours l’une de ses plus grandes priorités.

Ensemble, l’animatrice du Drew Barrymore Show et son ancien mari sont parents d’Olive, âgée de 10 ans, et de Frankie, qui a huit ans.

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s