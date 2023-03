Gabrielle Destroismaisons raconte avec fierté l’obtention de son diplôme d’études secondaires à 30 ans

Invitée à La Tour en compagnie d’Antoine Gratton, Gabrielle Destroismaisons a fait une révélation surprenante.



Celle qui, au tournant du millénaire, a enflammé le Québec avec son tube Et cetera s’est ouverte à Gildor Roy au sujet du retour aux études qu’elle a entrepris à l’âge de trente ans.

Dans l’extrait ci-haut, la chanteuse originaire de Saint-Lin–Laurentides évoque avec fierté les efforts qu’elle a fait pour venir à bout de son parcours secondaire.



«Je suis vraiment allée à l’école, pis là, j’arrivais chez nous pis pendant un mois, j’appelais ma mère pis je braillais. “Pourquoi je fais ça? C’est bien trop dur!” Heille, je capotais! Mon cerveau était tellement rouillé», se souvient l’artiste maintenant âgée de 40 ans.



Présent sur le plateau lui aussi, Antoine Gratton y est allé d’un retentissant «Heeeyyyy boy!» soulignant son ébahissement face à la ténacité dont a fait preuve sa collègue.

«Mais ça a été tellement une fierté. Parce que j’ai trouvé ça quand même difficile, veux veux pas, le gros succès et éventuellement, le plus de succès pis ça a joué sur mon estime de moi beaucoup», s’est ensuite confiée celle qui a grandi dans une famille de six enfants.



Elle a néanmoins réussi à aller jusqu’au bout et a obtenu son D.E.S.



«C’est une des mes plus grandes fiertés! Tsé j’ai gagné un Félix dans la vie, au Gala de l’ADISQ comme Révélation de l’année. Bien, mon diplôme d’études secondaires est aussi important, même sinon plus...», s’enorgueillit-elle.

L’épisode de mardi soir de La Tour, mettant en vedette Gildor Roy et ses invités Antoine Gratton et Gabrielle Destroismaisons, est disponible en entier sur TVA+.

