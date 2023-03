La fille d’Alec Baldwin et Kim Basinger a célébré son «shower» de bébé dans un club de danseuses et les gens sont très déçus d’elle

Ireland Baldwin, 27 ans et toutes ses dents, est enceinte jusqu’aux oreilles.



Selon ce que laissent croire ses publications Instagram depuis plusieurs semaines, il ne lui reste que très peu de temps avant de devenir maman.

• À lire aussi: Ce qu'il faut savoir sur le scandale d'Hilaria Baldwin qui est accusée d'avoir inventé être espagnole



L’ampleur de sa bédaine témoigne de l’imminence de sa maternité.



Comme plusieurs futures mamans ont la tradition de le faire dans les semaines précédant leur accouchement, la mannequin a décidé d’organiser une petite fête pour célébrer la venue de son nouveau-né.



Or, la petite fête en question a eu lieu dans un club d’effeuilleuses et ça, c’est un aspect que beaucoup d’usagers sur Instagram semblent avoir de la difficulté à digérer.



Prenons d’abord un aspect pour admirer les beaux carrousels de photos publiées par celle qui, en novembre 2020, avait tenu à inciter ses concitoyens américains à aller voter.

• À lire aussi: La fille d’Alec Baldwin et Kim Basinger a voté et elle tient à nous le faire savoir



On peut notamment y voir la maman de la future maman, Kim Basinger.



Dans les commentaires accompagnant ses publications, plusieurs internautes ont été scandalisés par le choix de lieu pour le «shower» de bébé de mademoiselle Baldwin, qui est en couple avec le musicien Andre Allen Anjos, mieux connu sous le nom de RAC.

• À lire aussi: Alec Baldwin est accusé d'homicide involontaire pour son tir involontaire



«Mais qu'est devenue cette génération ?? Dieu, aide-les s'il vous plaît !!», a écrit une femme.

Capture d'écran / Instagram Ireland Baldwin

«C'est fou que nous devons dire d’arrêter de sexualiser les enfants et maintenant nous devons même dire d’arrêter de sexualiser les enfants à naître», a écrit une autre.

Capture d'écran / Instagram Ireland Baldwin

• À lire aussi: Hailey Baldwin Bieber hospitalisée pour des symptômes proches d'un AVC



«Babylone à nouveau. L'histoire se répète toujours», a quant à elle commenté une certaine Maman Jones.

Capture d'écran / Instagram Ireland Baldwin



D’autres personnes ont cependant donné du soutien à la maman en disant, entre autres:



«Ta mère est géniale. La mienne ne le ferait jamais.»

Capture d'écran / Instagram Ireland Baldwin



Ou encore «Quelle idée ingénieuse pour un shower de bébé, j'espère que ces billets d'un dollar ont plu toute la nuit ! Bonne nouvelle pour bébé.»

Capture d'écran / Instagram Ireland Baldwin



Bref, comme c’est souvent le cas, l’Internet est divisé.



Il n’y a qu’un seul moyen de savoir qui a raison et qui a tort, et c’est de demander aux lecteurs du Sac de Chips.

Sondage Est-ce convenable d’organiser un «shower» de bébé dans un club de danseuses? C’est original! Pourquoi pas? Inacceptable. Pauvre enfant… Le monde est en perdition. Partagez votre résultat sur Facebook

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s