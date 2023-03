Laurent Paquin trouve son sosie sur TikTok et la ressemblance est frappante

C'est par l'entremise de son compte TikTok que l'humoriste, chanteur et comédien Laurent Paquin a partagé une vidéo documentant une bien drôle de découverte qu'il a faite récemment.

En effet, celui qui a fait rire tout le Québec avec une performance parfaite dans l'émission de télé de Prime Vidéo, LOL: qui rira le dernier, a partagé, mardi, une vidéo TikTok en duo avec son sosie et force est d'admettre que c'est quelque chose!

Le sosie en question est un certain Martin Sauvageau et selon ses dires, plusieurs de ses collègues de travail lui rappellent constamment qu'il ressemble grandement à Laurent Paquin.

Ce dernier racontait cette anecdote sur son compte TikTok et a demandé à l'humoriste de répondre s'il voyait la vidéo. Chose que Paquin a faite en effectuant un duo sur le média social que vous pouvez voir ci-dessous :

La ressemblance est frappante et si monsieur Sauvageau portait des lunettes un peu plus rondes, on n’y verrait que du feu.

