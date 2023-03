Cette performance haute en énergie de Céline est vraiment quelque chose

En 1990, alors qu’elle était déjà un nom établi au Québec, Céline Dion a fait le saut de l’autre côté des deux solitudes en faisant paraître Unison, son premier album anglophone.

En plus de changer de langue, la Diva a aussi adopté un son plus «adulte». Sur la pièce-titre de l’album, Céline adopte un son plus dance.

Le compte Instagram The Flyer Vault 514, qui répertorie d’anciennes affiches de spectacles qui ont eu lieu à Montréal, a récemment publié une performance très haute en énergie de la pièce.

Dans la vidéo tirée des Prix MusiquePlus de 1990, on peut voir une Céline en forme se livrer à une chorégraphie assez dynamique, accompagnée de danseurs hip hop.

Ce n’est pas nécessairement ce à quoi on s’attend habituellement de la part de Céline.

Avant de nous l’écrire, oui, nous sommes conscients qu’elle fait probablement du lip-synch.

Nous serions curieux de voir le reste du gala...

