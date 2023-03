Faux festival dans le Vieux-Port: voici 6 choses que vous devez savoir sur le festival Aurora

Qu’ont en commun Harry Styles, SZA et Doja Cat? Ces artistes sont les têtes d’affiche du faux festival Aurora, qui n’aura pas lieu au Vieux-Port de Montréal en juin prochain.

Voici 6 choses que vous devez savoir de ce festival frauduleux.

1. Un compte Instagram

Le compte Instagram @festivalauroramtl est apparu le week-end dernier et cumule déjà près de 1000 abonnés.

2. Une (non) programmation impressionnante

En plus des têtes d’affiche impressionnantes, dont Khalid, Tyler, The Creator, Charli XCX et FKA Twigs, on compte des artistes supposément présents à ce faux festival qui devait se tenir du 1er au 3 juin au Vieux-Port de Montréal.

3. De faux commanditaires

Cet événement frauduleux affiche même les compagnies Pepsi et American Express comme commanditaires de l’événement.

4. Des billets qui coûtent cher

Les faux billets se vendent entre 275$ et 650$ par jour de festival sur le site web du Groupe Cenari.

En à peine cinq jours, ce serait pas moins de 7000$ qui auraient été empochés par le biais de ce faux événement, selon des informations de La Presse.

5. Une vraie compagnie, mais un faux festival

Comme le souligne La Presse, Groupe Cenari existe bel et bien. Il est inscrit au registraire des entreprises depuis septembre 2022.

Le président-directeur général de Groupe Cenari, Kyllian Mahieu, a affirmé au quotidien ne pas être au courant de cette arnaque qui utilise le nom de l’entreprise qu’il a fondée avec Nathan Scuderi l’an dernier.

Les deux hommes se seraient lancés en affaires afin de produire de petits événements après s’être rencontrés lors d’une soirée.

Nathan Scuderi aurait menti sur ses finances à son partenaire d’affaires, soutient ce dernier. Il aurait d’ailleurs fait au moins six autres victimes, toujours selon La Presse.

6. Appel à la prudence

Appelant à la prudence, la Société du Vieux-Port de Montréal a confirmé vendredi matin sur Facebook qu’elle n’a jamais été en contact avec les organisateurs de cet événement.

