L’ancien maire de Saguenay Jean Tremblay «jase avec son ordinateur» sur Facebook et c’est un très beau moment d’Internet

Ça faisait un bout qu’on n’avait pas eu de nouvelles de l’ancien premier magistrat de la capitale régionale du Saguenay–Lac-Saint-Jean.



Après son règne de 15 ans sur Saguenay (19 ans lorsqu’on tient compte de son mandat à la tête de Chicoutimi, avant les fusions municipales), on aurait pu croire que Jean «là là» Tremblay allait devenir une personnalité médiatique bien en vue, mais pourtant il n’en fut rien.

Plutôt discret depuis la fin de son implication en politique municipale en novembre 2017, celui qui est connu pour sa dévotion chrétienne a fait une sortie publique remarquée, sur Facebook, en ce vendredi 10 mars 2023.



Dans une vidéo de 4 minutes intitulée «Une journée tranquille», Tremblay fait semblant d’être seul, de n’avoir rien à faire et de parler à son ordinateur pour, essentiellement, dire qu’on ne peut plus rien dire.

Une journée tranquille Publié par Jean Tremblay sur Vendredi 10 mars 2023



«Il fait beau. J’ai rien au programme. Je pense qu’aujourd’hui, je me repose», dit d’entrée de jeu celui qui était à la tête du Parti des citoyens de Saguenay.



Il se lance ensuite dans un plaidoyer confus à propos de la liberté d’expression, toujours en parlant à son ordinateur, et en faisant semblant que personne ne l'entend.

«Trudeau est pas là pour nous arrêter! On prend le vocabulaire qu’on veut», lance-t-il à un certain point.



L’invraisemblable mise en scène de type «pièce de théâtre de secondaire 2» se poursuit ensuite et atteint son paroxysme quand Tremblay annonce, trois minutes après avoir commencé à parler du fait qu’aujourd’hui, il allait jaser avec son ordinateur: «Faudrait que j’y donne un nom, mais je vais attendre avant, de voir comment il est programmé, comment ça marche. Wouin! Ça va être ça ma journée aujourd’hui. Je jase avec mon ordinateur!»



Il met ensuite fin à son discours en disant qu’il va éteindre son téléphone et qu’il va avoir la paix aujourd’hui... comme s’il ne savait pas qu’en publiant une vidéo de la sorte, c’est exactement le contraire qui allait se passer.

Coucou, monsieur le Maire!



Le Sac de Chips vous voit et vous entend parler à votre ordinateur!



Veuillez continuer s’il-vous-plaît. Ça fait du bon contenu.

