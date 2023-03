8 choses à savoir sur Adrien Morot, le Québécois qui a gagné un Oscar

Dimanche soir, le Québécois Adrien Morot, conjointement avec ses collègues Judy Chin et Annemarie Bradley, a remporté l'Oscar des meilleurs maquillages et coiffures pour le film La Baleine (The Whale).

Voici 8 choses à savoir sur l’artiste du maquillage que tout le monde s’arrache:

1. Adrien Morot est né à Montréal en 1970.

Il est intéressé par le maquillage de monstres depuis qu’il a 7 ans.

2. Il s’est rendu à Los Angeles à seulement 20 ans afin de présenter son portfolio de maquillage d’effets spéciaux à plusieurs gros joueurs de l’industrie, y compris Tom Savini. Il y a commencé sa carrière.

3. Le maquilleur a mis son talent au service de nombreuses productions hollywoodiennes dont Une nuit au musée, X-Men et Le revenant.

4. Au Québec, Morot a travaillé sur plusieurs productions très connues: Bon Cop, Bad Cop, C.R.A.Z.Y., Les Boys IV, Aurore, Horloge biologique, À vos marques... party!, etc.

5. Morot a ouvert sa propre compagnie Morot FX Studio, qui a maintenant des bureaux à Montréal, Vancouver et Los Angeles. Les prothèses que porte Brendan Fraser dans La baleine ont d’ailleurs été conçues dans les bureaux de Montréal. «C’est principalement une équipe de Québécois qui a travaillé sur ce projet-là», a-t-il souligné avec fierté au Journal de Montréal.

6. Dimanche soir, il s'agissait de la deuxième présence d'Adrien Morot aux Oscars. Celui-ci avait été nommé en 2011 pour son travail dans la production du film Le Monde de Barney (Barney’s version). C'est toutefois The Wolfmani qui s'était mérité la statuette.

7. S'il n'avait pas remporté l'Oscar en 2011, il était toutefois reparti avec un Jutra du meilleur maquillage pour le même film (Le Monde de Barney).

8. Adrien Morot et Brendan Fraser sont devenus de bons amis après le tournage de The Whale. On a d’ailleurs pu voir l’acteur ému lorsque Morot est monté sur scène pour récupérer son Oscar.

