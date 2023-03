Voici tous les looks des vedettes sur le tapis rouge des Oscars 2023

Dimanche soir, c'est la grande messe du cinéma, c’est-à-dire la 95e édition des Academy Awards.

• À lire aussi: Hugh Grant est désagréable avec Ashley Graham sur le tapis rouge des Oscars 2023 et cause un malaise

• À lire aussi: Chris Rock démolit et humilie Will Smith et sa femme sur scène un an après la gifle

Hollywood s’est mise sur son 31 afin de défiler sur le célèbre tapis rouge du Dolby Theatre.

Voici les looks très glamour portés par les artistes:

Cate Blanchett

Getty Images via AFP

Kate Hudson

Getty Images via AFP

Lady Gaga

Getty Images via AFP

Jamie Lee Curtis

AFP

Angela Bassett

Getty Images via AFP

Halle Berry

Getty Images via AFP

Ke Huy Quan

Getty Images via AFP

Colin Farrell et Henry Tadeusz Farrell

Getty Images via AFP

Michelle Yeoh

AFP

Michelle Williams

Getty Images via AFP

Michael B. Jordan

Getty Images via AFP

Andrew Garfield

Getty Images via AFP

Elizabeth Banks

Getty Images via AFP

Camila Alves

Getty Images via AFP

Salma Hayek

Getty Images via AFP

Janelle Monae

Getty Images via AFP

Brian Tyree Henry

Getty Images via AFP

Pedro Pascal

Getty Images via AFP

Nicole Kidman

Getty Images via AFP

Brendan Fraser

AFP

Stephanie Hsu

Getty Images via AFP

Paul Mescal

Getty Images via AFP

Danai Gurira

Getty Images via AFP

Cara Delevingne

Getty Images via AFP

Lenny Kravitz

Getty Images via AFP

Jessica Chastain

Getty Images via AFP

Idris Elba

Getty Images via AFP

Samuel L. Jackson

Getty Images via AFP

Phoebe Waller-Bridge

Getty Images via AFP

Miles Teller

Getty Images via AFP

Emily Blunt

Getty Images via AFP

Dwayne Johnson

Getty Images via AFP

Ana de Armas

Getty Images via AFP

Kerry Condon

Getty Images via AFP

Austin Butler

Getty Images via AFP

Bill Nighy

Getty Images via AFP

Jennifer Connelly

Getty Images via AFP

Paul Dano

Getty Images via AFP

Florence Pugh

Getty Images via AFP

Nicole et Antonio Banderas

Getty Images via AFP

Ava DuVernay

Getty Images via AFP

Andie MacDowell

Getty Images via AFP

Hong Chau

Getty Images via AFP

Sigourney Weaver

AFP

Mindy Kaling

Getty Images via AFP

John Cho

Getty Images via AFP

Zoe Saldana

Getty Images via AFP

Halle Bailey

Getty Images via AFP

Allison Williams

AFP

Malala Yousafzai

Getty Images via AFP

Sarah Polley

Getty Images via AFP

Harvey Guillen

Getty Images via AFP

Eva Longoria

Getty Images via AFP

Ariana DeBose

Getty Images via AFP

Sofia Carson

AFP

Elizabeth Olsen

AFP

Mario Lopez

Getty Images via AFP

Vanessa Hudgens

Getty Images via AFP

Ashley Graham

AFP

Jay Ellis

Getty Images via AFP

Fan Bingbing

AFP

Harry Shum Jr.

Getty Images via AFP

Marlee Matlin

AFP

James Hong

Getty Images via AFP

Winnie Harlow

Getty Images via AFP

Sandra Oh