Gad Elmaleh sort son accent québécois pour essayer de faire rire les autres dans la version française de LOL

L’humoriste controversé Gad Elmaleh a sorti une vieille carte de son jeu.



Celui qui a été accusé, dans les dernières années, d'avoir plagié plusieurs de ses blagues est l’un des 10 participants à la version française de l’émission LOL.

• À lire aussi: Gad Elmaleh a un secret de famille troublant

LOL: Qui rit, sort!, qui en est à sa troisième saison dans l’Hexagone, réunit les humoristes Leïla Bekhti, Jonathan Cohen, Virginie Efira, Pierre Niney, Géraldine Nakache, Gad Elmaleh, Adèle Exarchopoulos, Paul Mirabel, Laura Felpin et François Damiens dans une émission où ils doivent s’efforcer de ne pas rire, sous peine d’élimination.



Pour être francs, dans le lot, on ne connaît que Gad Elmaleh, un humoriste dont on vous parle chaque fois qu’il imite l’accent québécois.

Eh bien, imaginez-vous donc que c’est en utilisant cette arme vieille comme le monde qu’Elmaleh a réussi à causer le premier rire de cette émission.

• À lire aussi: Gad Elmaleh imite encore l'accent québécois et du coup c'est chiant



Dans une vidéo ultra-populaire sur TikTok (6,1 millions de vues), on peut voir Elmaleh parler d’un certain Mario Lagacé, qui a été son bras droit et gauche, avec l’accent bien de chez nous.



Aussitôt lancé, Jonathan Cohen a voulu le suivre dans cette voie linguistique, avec beaucoup moins de succès.

Son collègue Pierre Niney l’a immédiatement rabroué, sur un ton plutôt bête.



«T’es pas obligé de prendre un accent, toi, comme tu ne sais pas le faire», lui a sèchement répondu Niney.

• À lire aussi: Mike Ward fustige Serge Postigo, qui collabore avec le plagieur allégué Gad Elmaleh pour le plus récent spectacle de ce dernier



Dans les commentaires sous la publication, beaucoup d’usagers du réseau social chinois ont souligné la justesse de l’imitation de l’accent québécois d’Elmaleh, tout précisant qu’il est habitué de copier les Québécois. Ouch!

Et avec tout ça, on n’a aucune idée de qui a écopé du carton jaune parce que «Ce programme n'est actuellement pas disponible depuis votre zone géographique».



Oui, on le sait, VPN, mais c’est pas comme si on tenait tant que ça, à voir la version française de LOL...

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s